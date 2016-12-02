Детективні конкурси від Агенції Культурного Розвитку
Для тих, хто цікавиться детективним жанром! Агенція Культурного Розвитку запрошує взяти участь у двох нових конкурсах короткої детективної прози!
1. Умови конкурсу «Різдвяний детектив»:
– До розгляду прийматимуться оповідання у жанрі детективу і будь-якому детективному піджанрі (наприклад, фентезійний детектив, містичний детектив, історичний детектив тощо). Головне: дія має відбуватися взимку. Можна описувати як сучасне Різдво зі вбивством, так і не сучасне, а в минулому чи майбутньому… або навіть на іншій планеті.
– Максимальна кількість слів – 5 000.
– Приймаються твори, написані українською мовою.
– Дедлайн надсилання творів – 30 грудня 2016 року.
Найкращі оповідання увійдуть у збірку/аудіозбірку.
Три оповідання – переможця вийдуть окремою білінгуальною збіркою.
Надсилайте Ваші оповідання через форму на сайті: http://www.lit-md.org/submit
Подальша інформація про конкурс тут.
Умови конкурсу «Це ж елементарно, сер! 4.0»:
– До розгляду прийматимуться оповідання у жанрі ретро-детективу.
– Максимальна кількість знаків – 30 000.
– Приймаються твори, написані українською мовою.
– Дедлайн надсилання творів – 15 січня 2017 року.
Переможець отримає грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.
Найкращі детективні історії вийдуть окремою книгою.
Надсилайте Ваші оповідання через форму на сайті: http://www.lit-md.org/submit
Подальша інформація про конкурс тут.
коментарі
Білінгвальеою? Це ви самі додумалися чи вам Путін сплачує?
Люди на власному ентузіазмі безплатно дають змогу молодим авторам заявити про себе, організовують конкурси, вичитують твори, верстають і просувають збірки, але все рівно знаходиться якийсь індивідуум, який буде чимось незадоволений. Це український ген, ага. Нам і Путіна не треба з тією отрутою, якою ми один на одного плюємо.
Можу здатися тупуватим, але що це взагалі за білінгвальна збірка?
Певно, мається на увазі двомовна збірка. Але краще уточнювати в організаторів на вказаному вище сайті. Це конкурс Агенції Культурного Розвитку, Літмайданчика. Тут лише поширення інформації.