Для тих, хто цікавиться детективним жанром! Агенція Культурного Розвитку запрошує взяти участь у двох нових конкурсах короткої детективної прози!

1. Умови конкурсу «Різдвяний детектив»:

– До розгляду прийматимуться оповідання у жанрі детективу і будь-якому детективному піджанрі (наприклад, фентезійний детектив, містичний детектив, історичний детектив тощо). Головне: дія має відбуватися взимку. Можна описувати як сучасне Різдво зі вбивством, так і не сучасне, а в минулому чи майбутньому… або навіть на іншій планеті.

– Максимальна кількість слів – 5 000.

– Приймаються твори, написані українською мовою.

– Дедлайн надсилання творів – 30 грудня 2016 року.

Найкращі оповідання увійдуть у збірку/аудіозбірку.



Три оповідання – переможця вийдуть окремою білінгуальною збіркою. Надсилайте Ваші оповідання через форму на сайті: http://www.lit-md.org/submit Подальша інформація про конкурс тут.

Умови конкурсу «Це ж елементарно, сер! 4.0»:

– До розгляду прийматимуться оповідання у жанрі ретро-детективу.

– Максимальна кількість знаків – 30 000.

– Приймаються твори, написані українською мовою.

– Дедлайн надсилання творів – 15 січня 2017 року.

Переможець отримає грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Найкращі детективні історії вийдуть окремою книгою.

Надсилайте Ваші оповідання через форму на сайті: http://www.lit-md.org/submit

Подальша інформація про конкурс тут.