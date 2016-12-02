Детективні конкурси від Агенції Культурного Розвитку

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Для тих, хто цікавиться детективним жанром! Агенція Культурного Розвитку запрошує взяти участь у двох нових конкурсах короткої детективної прози!

 

1. Умови конкурсу «Різдвяний детектив»:
– До розгляду прийматимуться оповідання у жанрі детективу і будь-якому детективному піджанрі (наприклад, фентезійний детектив, містичний детектив, історичний детектив тощо). Головне: дія має відбуватися взимку. Можна описувати як сучасне Різдво зі вбивством, так і не сучасне, а в минулому чи майбутньому… або навіть на іншій планеті.
– Максимальна кількість слів – 5 000.
– Приймаються твори, написані українською мовою.
– Дедлайн надсилання творів – 30 грудня 2016 року.
Найкращі оповідання увійдуть у збірку/аудіозбірку.

Три оповідання – переможця вийдуть окремою білінгуальною збіркою.

Надсилайте Ваші оповідання через форму на сайті: http://www.lit-md.org/submit

Подальша інформація про конкурс тут.

 

Умови конкурсу «Це ж елементарно, сер! 4.0»:
– До розгляду прийматимуться оповідання у жанрі ретро-детективу.
– Максимальна кількість знаків – 30 000.
– Приймаються твори, написані українською мовою.
– Дедлайн надсилання творів – 15 січня 2017 року.
Переможець отримає грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.
Найкращі детективні історії вийдуть окремою книгою.

Надсилайте Ваші оповідання через форму на сайті: http://www.lit-md.org/submit

Подальша інформація про конкурс тут.

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коментарі

  1. Олександр сказав:
    02/12/2016 о 12:55

    Білінгвальеою? Це ви самі додумалися чи вам Путін сплачує?

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    1. Не стримався сказав:
      02/12/2016 о 19:04

      Люди на власному ентузіазмі безплатно дають змогу молодим авторам заявити про себе, організовують конкурси, вичитують твори, верстають і просувають збірки, але все рівно знаходиться якийсь індивідуум, який буде чимось незадоволений. Це український ген, ага. Нам і Путіна не треба з тією отрутою, якою ми один на одного плюємо.

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  2. Влад Ковтуненко сказав:
    02/12/2016 о 23:40

    Можу здатися тупуватим, але що це взагалі за білінгвальна збірка?

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    1. Alisa сказав:
      03/12/2016 о 00:11

      Певно, мається на увазі двомовна збірка. Але краще уточнювати в організаторів на вказаному вище сайті. Це конкурс Агенції Культурного Розвитку, Літмайданчика. Тут лише поширення інформації.

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