Прийом творів на конкурс «ЗАЧАЄНИЙ ЖАХ» завершений
Шановні конкурсанти, члени журі, читачі, критики! Прийом творів на конкурс «ЗАЧАЄНИЙ ЖАХ» завершений!
У зв’язку з тим, що надійшло багато оповідань, оголошення переможців може бути не 18 грудня 2016 року, а пізніше. Про точну дату повідомимо додатково на сайті «Стос».
Нагадуємо. Найкращі оповідання після редагування будуть запропоновані видавництвам. За промоцію збірки оповідань візьметься літературна агенція «Acris».
коментарі
Коли там результати? Скоро Новий рік, горілка в холодильнику, все готово до святкування переможців!
30 грудня)
А о котрій годині оголосять переможців?
Увечері. Вже зараз готується текст-оголошення.