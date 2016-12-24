Прийом творів на конкурс «ЗАЧАЄНИЙ ЖАХ» завершений

Шановні конкурсанти, члени журі, читачі, критики! Прийом творів на конкурс «ЗАЧАЄНИЙ ЖАХ» завершений!

У зв’язку з тим, що надійшло багато оповідань, оголошення переможців може бути не 18 грудня 2016 року, а пізніше. Про точну дату повідомимо додатково на сайті «Стос».

Нагадуємо. Найкращі оповідання після редагування будуть запропоновані видавництвам. За промоцію збірки оповідань візьметься літературна агенція «Acris».

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коментарі

  1. Бетсі Палмер сказав:
    24/12/2016 о 22:49

    Коли там результати? Скоро Новий рік, горілка в холодильнику, все готово до святкування переможців!

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    1. Аліна сказав:
      26/12/2016 о 00:14

      30 грудня)

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  2. Влад сказав:
    30/12/2016 о 14:28

    А о котрій годині оголосять переможців?

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    1. Alisa сказав:
      30/12/2016 о 17:27

      Увечері. Вже зараз готується текст-оголошення.

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