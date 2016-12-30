«Хибно вважати, що жах неминуче асоціюється із темрявою, мовчанням і самотністю. Я зіткнувся з ним у сяйві пообіднього сонця, у гаморі мегаполіса…»

(Говард Філіпс Лавкрафт)

Цитати від журі

Вікторія Гранецька: «В мене понад 20 фаворитів, і як із них обрати 10…»

Сашко Завара: «Можу зазначити, що цього року оповідання справді кращі. Так, зауваження є, куди без них. Але у цілому рівень виріс».

Остап Українець: «Маю список кандидатів, зосталося його скоротити».

Любов Кривуца: «Обираю фаворитів, і це нелегко – рівень оповідань дійсно високий».

Отже, вітаємо!

Інгвар АНТ. «Шепіт сосен»

Роман БАТЬКОВИЧ. «Дивний випадок у Биринськім лісі»

Джой ВЕЛЛС. «Безрукі й безногі усміхаються»

Віталій ГЕНИК. «У смерті мертві імена»

Альбін ГРАУ. «Темперації майстра Леагра»

Артур ЗАКОРДОНЕЦЬ. «Я їду»

Василь ЗОЛОТАРЬОВ. «Історія Вільмоша Константа»

Сергій КАВ’ЯР. «The Nobodies»

Віталій КВІТКА. «Дніпровська траса»

Євген ЛІР. «Степ»

Олександр ЛОУРЕНС, Ема ІЛЬМ. «Білий туман Карпат напередодні літа»

Андрій ПЕТРАШ. «Первісток сонця»

Сергій РИБНИЦЬКИЙ. «Тенета Антменколона»

Владислава САХНЮК. «Шепіт»

Влад СОРД. «Зневажені»

Олег СТЕЦЮК. «Дрогобицькі вулиці»

Олексій СУДАРЕНКО. «Годованець»

Вагіф СУЛТАНЛИ. «Зворотний потік»

Елен ТЕН. «Хист»

Євгенія ХОХЛОВА. «Кальвадос»

Названі вище оповідання після редагування будуть запропоновані видавництвам. За промоцію збірки оповідань візьметься літературна агенція «Acris».

Заохочувальний подарунок-сюрприз від журналу «Стос» отримає учасниця конкурсу Олександра Попенко (12 років).

Журнал «Стос» ще раз вітає переможців і бажає всім учасникам конкурсу натхнення для подальшої творчості!