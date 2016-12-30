Дар’я МІХНЕНКО. Viola
Viola*…
Ніжний шовк пелюсток…
Viola…
Немає гарніших квіток,
Фіолетове море яких переді мною.
Я дивлюся, знаходжу спокій.
Я дивлюся… люблю і чекаю…
Viola…
Твоїх таємниць не зрозумію, не зрозумію!
Viola…
Про що шепочеш у нічній тиші?
На вікні чи тобі зростати?
А мрії?
А мрії! Ах, вони далеко!
Не покинеш, не покинеш ти цей дім!
Viola…
Сумно дивишся вдалечінь…
А мрії? Не здійсниш, як шкода!
Ти домашня квітка.
На моєму вікні
Розквітла, та мрієш про день…
Того дня ти покинеш цей світ,
Відквітнеш, відлетиш, будеш жити
В іншому світі.
Нове життя твоє
Чудовішим буде, яскравішим за найдобріший сон…
І свобода…
Без обмежень – садів.
Viola…
Ніжний шепіт твоїх пелюсток…
*Viola – латинська назва Фіалки
Переклад з російської Аліси Гаврильченко