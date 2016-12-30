Viola*…

Ніжний шовк пелюсток…

Viola…

Немає гарніших квіток,

Фіолетове море яких переді мною.

Я дивлюся, знаходжу спокій.

Я дивлюся… люблю і чекаю…

Viola…

Твоїх таємниць не зрозумію, не зрозумію!

Viola…

Про що шепочеш у нічній тиші?

На вікні чи тобі зростати?

А мрії?

А мрії! Ах, вони далеко!

Не покинеш, не покинеш ти цей дім!

Viola…

Сумно дивишся вдалечінь…

А мрії? Не здійсниш, як шкода!

Ти домашня квітка.

На моєму вікні

Розквітла, та мрієш про день…

Того дня ти покинеш цей світ,

Відквітнеш, відлетиш, будеш жити

В іншому світі.

Нове життя твоє

Чудовішим буде, яскравішим за найдобріший сон…

І свобода…

Без обмежень – садів.

Viola…

Ніжний шепіт твоїх пелюсток…

*Viola – латинська назва Фіалки

Переклад з російської Аліси Гаврильченко