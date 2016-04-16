Лілія ВОЙТКІВ. Мертве море
***
бути моряком
якого розлюбило море
стерпно
коли ти став моряком
лише з ненависті до суші
але як тобі бути
моряче
коли море не кличе до себе
і не піняться хвилі в колінах
коли всі маяки потопились
а вночі тобі треба їх світло
а удень тобі треба сигнали
бо тумани лягають на шкіру
скажи як тобі бути
моряче?
бути моряком
якого розлюбило море
стерпно
але
…
***
наш корабель став частиною найпрекраснішої стихії
і буревісники шалено кружляють
над душею безодні
ніби лампадки на кладовищі спогадів
спогадів забутих
іноді вбитих
іноді навмисно живцем закопаних
а далі тільки біль
а далі тільки щем
і пустка
***
приводом для відчаю
що огорне тебе як сирени київ
буде невміння твоїх рук
триматися за мої руки
і як я можу оперти на тебе свою душу
якщо навіть мої руки не знають куди дітись
шукають в кишенях дріб’язок
клацають капсулу у цигарці зі смородиною
скручують одна одній пальці
губляться
губляться
губляться
я зникну скоріше
ніж ти збагнеш
що мене вже немає
(а може я уже зникла)
***
танцю заважає тільки сонце
що черпає тепло із вчорашнього дня
танцю заважає тільки холод
і сонце
що черпає світло із вчорашнього дня
танцю заважає тільки темрява
бо не бачу ні ніг ні рук
і не відчуваю
невпинний дощ
бджола шукає хованку
під пелюсткою мальви
а я шукаю шлях до
себе
і чую папороть цвіте
невже Купала?
(невже потрібен особливий день
аби шукати шлях до себе)
протягнену до квітки німу руку
бджола ужалила
а втім
бджолі що мальва що квітка папороті
надійний сховок для життя
людині що бджола що танець
є репетицією смерті
є репетицією себе
є репетицією втеч
***
пожежа стає попелом
попіл стає пам’яттю від пожежі
а вся іронія полягає у тому
що в оточенні найсмачніших на світі яблунь
я найбільше хочу не їх
я найбільше хочу гірку
від якої аж терпне подих
і найбільше люблю її
бути нам одне одному
дірявим човном
або цілим човном
без жодного весла
***
голос
який чую навіть стуливши вуха
голос
який промовляє крізь зціплені зуби
кидає в очі тембр
беззвучно сміється
аж коливається первинність суті
про що він мовчить мені у душу?
про щось він мовчить мені у душу
мовчить у душу
мені
мовчи
мовчи
***
падати ногами у глину твоєї суті
намагатися пустити коріння там
де росте тільки втрата
бігти супроти втечі
дерти коліна об чагарники пам’яті
без права на тебе
на себе
на завтра
буду