***

бути моряком

якого розлюбило море

стерпно

коли ти став моряком

лише з ненависті до суші

але як тобі бути

моряче

коли море не кличе до себе

і не піняться хвилі в колінах

коли всі маяки потопились

а вночі тобі треба їх світло

а удень тобі треба сигнали

бо тумани лягають на шкіру

скажи як тобі бути

моряче?

бути моряком

якого розлюбило море

стерпно

але

…

***

наш корабель став частиною найпрекраснішої стихії

і буревісники шалено кружляють

над душею безодні

ніби лампадки на кладовищі спогадів

спогадів забутих

іноді вбитих

іноді навмисно живцем закопаних

а далі тільки біль

а далі тільки щем

і пустка

***

приводом для відчаю

що огорне тебе як сирени київ

буде невміння твоїх рук

триматися за мої руки

і як я можу оперти на тебе свою душу

якщо навіть мої руки не знають куди дітись

шукають в кишенях дріб’язок

клацають капсулу у цигарці зі смородиною

скручують одна одній пальці

губляться

губляться

губляться

я зникну скоріше

ніж ти збагнеш

що мене вже немає

(а може я уже зникла)

***

танцю заважає тільки сонце

що черпає тепло із вчорашнього дня

танцю заважає тільки холод

і сонце

що черпає світло із вчорашнього дня

танцю заважає тільки темрява

бо не бачу ні ніг ні рук

і не відчуваю

невпинний дощ

бджола шукає хованку

під пелюсткою мальви

а я шукаю шлях до

себе

і чую папороть цвіте

невже Купала?

(невже потрібен особливий день

аби шукати шлях до себе)

протягнену до квітки німу руку

бджола ужалила

а втім

бджолі що мальва що квітка папороті

надійний сховок для життя

людині що бджола що танець

є репетицією смерті

є репетицією себе

є репетицією втеч

***

пожежа стає попелом

попіл стає пам’яттю від пожежі

а вся іронія полягає у тому

що в оточенні найсмачніших на світі яблунь

я найбільше хочу не їх

я найбільше хочу гірку

від якої аж терпне подих

і найбільше люблю її

бути нам одне одному

дірявим човном

або цілим човном

без жодного весла

***

голос

який чую навіть стуливши вуха

голос

який промовляє крізь зціплені зуби

кидає в очі тембр

беззвучно сміється

аж коливається первинність суті

про що він мовчить мені у душу?

про щось він мовчить мені у душу

мовчить у душу

мені

мовчи

мовчи

***

падати ногами у глину твоєї суті

намагатися пустити коріння там

де росте тільки втрата

бігти супроти втечі

дерти коліна об чагарники пам’яті

без права на тебе

на себе

на завтра

буду