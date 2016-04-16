Стартував IV Всеукраїнський поетичний конкурс «ГАЙВОРОННЯ»!
УМОВИ КОНКУРСУ:
До 10 ЛЮТОГО необхідно надіслати на електронну пошту bogugor2014@gmail.com 5 своїх віршів ув одному файлі, а коротку інформацію про себе (у довільному форматі) – в іншому.
– Мова творів – винятково УКРАЇНСЬКА.
– Диптих, триптих, міні-поема та інші жанри, які складаються з кількох частин, вважаються ОДНИМ ТВОРОМ.
– Журі конкурсу обере 15 найкращих добірок (можливе корегування кількості за умови однакової кількості балів) орієнтовно до 25 лютого.
– Фіналісти візьмуть участь у ДРУГОМУ ТУРІ (орієнтовно – не пізніше 5 березня).
ЖУРІ КОНКУРСУ:
Ігор Астапенко – поет, перекладач, засновник Всеукраїнського поетичного конкурсу «ГАЙВОРОННЯ»
Богуслав Поляк – поет, лідер гурту «ЛЇС», співзасновник Всеукраїнського поетичного конкурсу «ГАЙВОРОННЯ»
Вано Крюґер – поет, засновник поетичної премії «Золотий кларнет».
Богдан-Олег Горобчук – поет, художник, журналіст.
Павло Коробчук – поет, слемер, журналіст, програміст, музикант.
Оксана Гаджій – поетка, дизайнерка, організаторка літературних акцій.
Лесик Панасюк – поет, дизайнер.
Михайло Жаржайло – поет, перформер, організатор літературних акцій.
Тарас Малкович – поет, перекладач, упорядник антологій.
Ярослав Гадзінський – поет, співорганізатор фестивалю «Гоголівка».
Ігор Мітров – поет, літературознавець, археолог.
СЕКРЕТАР КОНКРУСУ :
Яніна Дияк (Сонцева) – поетка, художниця, дизайнерка, засновниця проекту «День М».
НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:
– Нагородження переможців відбудеться в березні (точна дата й місце будуть повідомлені пізніше)
– Троє переможців отримають цінні призи (+ можливі спецвідзнаки)
– Усі фіналісти гарантовано отримають дипломи