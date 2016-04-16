УМОВИ КОНКУРСУ:

До 10 ЛЮТОГО необхідно надіслати на електронну пошту bogugor2014@gmail.com 5 своїх віршів ув одному файлі, а коротку інформацію про себе (у довільному форматі) – в іншому.

– Мова творів – винятково УКРАЇНСЬКА.

– Диптих, триптих, міні-поема та інші жанри, які складаються з кількох частин, вважаються ОДНИМ ТВОРОМ.

– Журі конкурсу обере 15 найкращих добірок (можливе корегування кількості за умови однакової кількості балів) орієнтовно до 25 лютого.

– Фіналісти візьмуть участь у ДРУГОМУ ТУРІ (орієнтовно – не пізніше 5 березня).

ЖУРІ КОНКУРСУ:

Ігор Астапенко – поет, перекладач, засновник Всеукраїнського поетичного конкурсу «ГАЙВОРОННЯ»

Богуслав Поляк – поет, лідер гурту «ЛЇС», співзасновник Всеукраїнського поетичного конкурсу «ГАЙВОРОННЯ»

Вано Крюґер – поет, засновник поетичної премії «Золотий кларнет».

Богдан-Олег Горобчук – поет, художник, журналіст.

Павло Коробчук – поет, слемер, журналіст, програміст, музикант.

Оксана Гаджій – поетка, дизайнерка, організаторка літературних акцій.

Лесик Панасюк – поет, дизайнер.

Михайло Жаржайло – поет, перформер, організатор літературних акцій.

Тарас Малкович – поет, перекладач, упорядник антологій.

Ярослав Гадзінський – поет, співорганізатор фестивалю «Гоголівка».

Ігор Мітров – поет, літературознавець, археолог.

СЕКРЕТАР КОНКРУСУ :

Яніна Дияк (Сонцева) – поетка, художниця, дизайнерка, засновниця проекту «День М».

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:

– Нагородження переможців відбудеться в березні (точна дата й місце будуть повідомлені пізніше)

– Троє переможців отримають цінні призи (+ можливі спецвідзнаки)

– Усі фіналісти гарантовано отримають дипломи