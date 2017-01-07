Літературна «Вечеря на 12 персон» 2 лютого 2017 року: живі класики і «Свідки слова» чекають на Вас!

До літпабу «Крапка кома» у Києві, на Антоновича,14, запрошуються всі!

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