«Мій міні-проект, спільно з видавництвом «Пенмен», «Вечеря на 12 персон» (творчий марафон прозаїків різних поколінь) стартував у четвер у літпабі «Крапка кома».

Відомі письменники В”ячеслав Медвідь, Микола Закусило, Микола Семенюк, Володимир Даниленко спілкувалися за одним столом із літературним угрупуванням прозаїків «Свідки слова», читали прозові уривки і частувалися.

Для всіх (і старших, і молодих) така зустріч була важливою і корисною. Сподіваюся, що цей проект набере обертів і розголосу.

«Дякую всім за участь і підтримку!» – написала у Фейсбуку відома письменниця, громадський діяч Леся Мудрак.

Від себе додамо, що, справді, цікавих заходів для прозаїків не так уже й багато. Тому спроба пані Мудрак поєднати мудрість і досвід із молодістю й зухвальством – це неабиякий прорив.

На початку заходу вона зазначала, що нині є потреба підтримати прозаїків у найкращих традиціях. Нарад молодих авторів тих часів, бо поети завжди знайдуть слухача, а послухати прозу – треба мати витримку. На бездонні мушлі «вух класиків» «Свідки слова» і сподівалися…Трошки переборщили,бо час – не гумовий, але ж – на те і наука.

Отже, паралель від львівської дванадцятки 30-х років, від « Вечері на 12 персон» (в упорядкуванні В.Даниленка) 90-х – до «12» «Свідків слова» 2010-х – було проведено.

Марина Лісовол