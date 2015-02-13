Незабаром День святого Валентина, і всі закохані матимуть можливість висловити свої почуття у найбільш романтичний спосіб! Журнал «Стос» пропонує нову невеличку добірку віршів різних відомих українських поетів про кохання, які допомагають освідчуватися. Ще одну добірку можна прочитати тут.

Майк ЙОГАНСЕН

***

Ах, життя моє – кругле, як м’яч.

Пружне й палюче – як любов.

Падай. Злітай. Смійся. Плач.

Цілуй дужче, знов і знов.

До вогню цілуй. До зубів,

До холодного цілуй поту.

Так ніхто тебе не любив

Не пив слину з крепкого рота.

Василь СТУС

***

Вбери-но білу сукню

на тіло на прогінне,

на виґронені перса

і лебідь живота.

Вбери-но гарну сукню

і усміхнись лукаво

і загучи хапливо,

як скрипка, з-за плеча.

Вбери ту славну сукню

і дай мені забути

ці чорні перегони

пролопотілих літ.

Вбери пречисту сукню,

розпукни в сто пелюсток,

щоб я не загубився

між сміхом і плачем.

Осліплий і оглухлий,

знімілий і отерплий,

лечу на свій сліпучий

всеочисний вогонь.

Михайль СЕМЕНКО. Бажання

Мені багнесь заплющити очі

щоб тихо і мовчки страждати

Не мислить не бачить не чути

тільки страждати страждати

Тільки страждати і думать про неї

і думать про неї

Про вії про тіні

Про яснь її очей прищурених в пестощах очей

У вечір пестливий і темний

коли завмирає природа

У ночі безмісячні темні самотні осінні

замислені ночі

У мент той непроханий смілий як настрій

вмірковує згода

Мені багнесь заплющити очі

щоб тихо і мовчки страждати…

Олександр ОЛЕСЬ. Чари ночі

Сміються, плачуть солов’ї

І б’ють піснями в груди:

“Цілуй, цілуй, цілуй її, —

Знов молодість не буде!

Ти не дивись, що буде там,

Чи забуття, чи зрада:

Весна іде назустріч вам,

Весна в сей час вам рада.

На мент єдиний залиши

Свій сум, думки і горе —

І струмінь власної душі

Улий в шумляче море.

Лови летючу мить життя!

Чаруйсь, хмелій, впивайся

І серед мрій і забуття

В розкошах закохайся.

Поглянь, уся земля тремтить

В палких обіймах ночі,

Лист квітці рвійно шелестить,

Траві струмок воркоче.

Відбились зорі у воді,

Летять до хмар тумани…

Тут ллються пахощі густі,

Там гнуться верби п’яні.

Як іскра ще в тобі горить

І згаснути не вспіла, —

Гори! Життя — єдина мить,

Для смерті ж — вічність ціла.

Чому ж стоїш без руху ти,

Коли ввесь світ співає?

Налагодь струни золоті:

Бенкет весна справляє.

І сміло йди під дзвін чарок

З вогнем, з піснями в гості

На свято радісне квіток,

Кохання, снів і млості.

Загине все без вороття:

Що візьме час, що люди,

Погасне в серці багаття,

І захолонуть груди.

І схочеш ти вернуть собі,

Як Фауст, дні минулі…

Та знай: над нас — боги скупі,

Над нас — глухі й нечулі…”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сміються, плачуть солов’ї

І б’ють піснями в груди:

“Цілуй, цілуй, цілуй її —

Знов молодість не буде!”

Богдан БОЙЧУК. Вітри часу

Вітри часу шумітимуть

твоїм волоссям, жінко,

мелодію зелених вечорів

і спілих літ.

Ти пристрасно тулитимеш до лона

спів сопілки,

одкривши тайну рук і ніг.

А я навік любов’ю занімію,

задушу в горлі

крик чуттів,

бо і тоді,

як проростатиме з твоїх грудей

травою –

вони щемітимуть

про родження синів.

Павло ТИЧИНА

* * *

Ви знаєте, як липа шелестить

у місячні весняні ночі?

Кохана спить, кохана спить,

Піди збуди, цілуй їй очі.

Кохана спить…

Ви чули ж бо: так липа шелестить.

Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани.

Ось місяць, зорі, солов’ї…

“Я твій” — десь чують дідугани,

А солов’ї!..

Та ви вже знаєте, як сплять гаї!

Галина КРУК

***

за нерівним стукотом серця

стоїш, не певний моєї взаємності

після десяти років назустріч

щораз дужче вабить історія-“якби?”

та, переспівуючи мелодію всоте,

щоразу опиняєшся

перед тими ж дверима…

ввійди ж бо нарешті,

не бався у витирання ніг,

не гай часу на розмови,

де тебе так довго носило,

маємо тільки те,

чого ніяк не оминути:

двозначність ситуації

плюс-мінус

любов до смерті

Сергій ЖАДАН

***

Це і є життя –

її серцебиття,

її медичні картки,

її проїзні квитки,

кожна з її речей,

фарба довкола очей,

час, який минає,

коли вона засинає.

Це й була боротьба –

чорна скашна труба,

братні хрипкі баси,

вимотані голоси,

вересневі міста,

вся її гіркота,

терпкість, яка зникає,

коли вона замовкає.

Коли стирає листи,

залишає пости,

падає в ліжко своє.

Коли усе, що є:

подорожні мішки,

бібліотечні книжки,

бите армійське взуття –

це і є життя,

коли застуда стара,

коли вона завмира,

і говорить, стривай,

давай пізніше, давай

іншим разом, бери

випалені прапори,

які я сама несу,

в нас ще стільки часу.

В неї місяць в руці,

змії в рюкзаці,

співи в голові –

злагоджені,

хорові.