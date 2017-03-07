* * *

Тільки тло темніє. Тлін тенет.

Місяць виобразнюється прісно.

Світе, чом’ байдужиш ти мене?

Я – торішня?

Прахом перепахлі порохи.

Дим долинний (чи туман?) – у небо.

Господи, хоч Ти пильнуй, не схиб!

Я – не в себе?

Притлумлю сполохану свічу.

Обриси думок – непевні, ватні.

Обпалю, мов мимохіть, свій чуб:

Я – жива ще?

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ І ПІСЛЯ КІНЦЯ

Перед початком і після кінця

Всі словеса – так природньо-бентежні.

Голос віків із високої вежі

Наздоганяє кур’єра-гінця.

Перед початком снігів і богів

Вічність ословить пульсації перші.

Будуть зі слів тих укази й депеші,

Винищить слово й богів до ноги.

Будуть літа без зими і дощу.

Згине-пощезне Купайло, а ватра

Згодом озветься – уже на асфальті.

Предок всміхнеться: такого не чув…

Благословиться на міт і життя,

Бозя Зозуля вкує на початок.

Зримо постануть етапи до Щастя:

Зрада, покара, острог, каяття…

Хлюпає-хлипає в берег вода.

Чайками душі снять перед початком.

Вже загнітилось на первінець щастя,

Наворожилось на тайну гадань…

Ще ні кордонів, ні снів-обіцянь,

Дні не здибались, не дибились коні.

Ще ні указів, ні сліз, ні припонів –

Перед Початком і після кінця…

* * *

Кожний ранок сонцем починається,

Кожна пісня в музиці купається.

Кожна мова зіткана з любови.

Без любови – ложне кожне слово.

Кожний крок коханої квітчаю квітами.

Ревно закликаю в долю літа їй.

Хай найкращі здравиці їй мовляться.

Я ж її люблю. Ну що я можу ще?..

Від кохання в світ приходять діти.

Від тепла вибрýнькуються віти.

Так повинно бути, так і треба.

А моє натхнення йде – від тебе.

* * *

Пишеться… Пишеться… Пишеться…

Тільки ж не те все, не те.

Хочу наснажитись вишнею,

А вона все не цвіте.

Істина, може, – не в вишні.

Може, в гріхові чи в снах?

Хай порозквітнуться й вірші,

Як розвесниться вона.

Глянеш на квіт її – дивне

В серці чуття: мрія-жаль…

Це б зупинити годинник:

Цокання те заважа!..

З болем-любо’ю – до бою.

З болем-ненавистю – в сни.

Вірші – це втеча від болю,

Як’ переповнишся ним.

Не одболить – одзимує.

Зайва строфа – теж пусте.

Ой, ще оце заримую!..

Тільки ж не те все, не те!

Знає, напевно, все Вишній,

З чого рождається біль.

Пишеш, і пишеш, і пишеш…

Нащо той біль у тобі?

* * *

Гнів, біль, сльота… Через роки

Озветься все це.

І кожен вірш, хоча б який, –

Малюнок серця.

І кожне слово, дія чи

Хай навіть думка –

Натхнення щирого ключі

У спраглу душу.

А стрінеться в недобрий день

Чиясь потворність,

То й та колись, а перейде

У неповторність.

* * *

Нелегко так сказати, як то… важко.

Не вадою вважаєш щиру скромність.

Живеш – немов росинка на ромашці,

Допоки всю не вицілує промінь.

І знову день. Будує хтось, руйнує…

Тобі ж ця рима – теж не найскладніше.

У вирі днів чиясь проста спонука

Наснажить на новітній скромний віршень.

І словеса торкають неба висі.

А Бог-ріка ще антів пам’ятає.

І молиш прабогів, котрі не близько,

Аби той промінь був. І – не останнім…

* * *

Милуючись небом, в калюжу впадеш…

Було?.. А комусь це – весело…

Живи – як в останній у долі день.

Життя міряй діями й веснами.

А не депозитом, чинами чи

Із золота й срібла прикрасами.

Бо все дріб’язкове пощезне, як «пчих!»,

Лише чесноти є власними.

Був сокіл високо, проте і він зник…

Рілля навесні хоч і пріє ще,

Та хто зна, коли у свій записник

Внесе Бог твоє прізвище…

* * *

На неї ще раз озирніться,

Вловіть у погляді жагу.

Вона ще зможе Вам наснитись –

І набере життя вагу.

Бо є ще справжності, повірте,

Серед нещирих, сірих, днів.

Купіть букет освідчень-квітів

І подаруйте їх… мені…