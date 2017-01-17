Визначили фіналістів IV Всеукраїнського поетичного конкурсу «Гайвороння»

З 459 заявок було обрано 17 найкращих, які продовжують боротьбу за звання переможців «Гайвороння»!

Ярослав Корнєв
Ольга Крамарь
Лілія Войтків
Дар’я Гончарова
Ольга Цапро
Микола Гуменюк
Олександр Харчук
Павло Мокрицький
Валерій Луцьо
Джон Гнатів
Максим Кривцов
Олеся Міфтахова
Олександр Білокур
Ольга Брагіна
Ольга Мацо
Дарій Лажневський
Назар Данчишин

 

В Києві 25 березня 2017 року, у Національному музеї Тараса Шевченка, відбудеться нагородження переможців IV Всеукраїнського поетичного конкурсу «Гайвороння». Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/WFfPI4D8z21Rr2d42
Вхід за вартістю квитка до музею (15 гривень).

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