З 459 заявок було обрано 17 найкращих, які продовжують боротьбу за звання переможців «Гайвороння»!



Ярослав Корнєв

Ольга Крамарь

Лілія Войтків

Дар’я Гончарова

Ольга Цапро

Микола Гуменюк

Олександр Харчук

Павло Мокрицький

Валерій Луцьо

Джон Гнатів

Максим Кривцов

Олеся Міфтахова

Олександр Білокур

Ольга Брагіна

Ольга Мацо

Дарій Лажневський

Назар Данчишин



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