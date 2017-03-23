До 31 березня продовжує шукати своїх авторів альманах сучасної української літератури «Нова проза». Часопис насамперед зорієнтований на пошук молодих талановитих прозаїків, який зокрема за майже десятирічну діяльність надав можливість більше двом сотням авторів побачити свої твори надрукованими на сторінках альманаху, і для багатьох це стало дебютом у сучасній літературі, а ще дехто вже зараз може зарахувати себе до відомих в Україні авторів. А тому «Нова проза» продовжує збирати цікаві прозові твори до свого чергового тому часопису.

«Жодних обмежень для наших авторів не існує, – наголошують упорядники видання, – головне нова хороша проза». Черговий том побачить світ навесні 2017 року.

Наша адреса незмінна: novaproza@ukr.net