У Національному музеї Тараса Шевченка 25 березня 2017 року назвали імена переможців ІV Всеукраїнського поетичного конкурсу «Гайвороння». Найкращими поетами зі 459 цьогорічних конкурсантів стали Назар Данчишин (ІІІ місце), Ольга Крамарь (ІІ місце) та Ольга Цапро (І місце).

Привітати переможців завітали знаний столичний поет, співак, що заразив своєю харизмою залу «Голосу Країни», Антон Полунин та поет, котрий точно знає, як звучать добрі пісні для поганих дівчат, голос українського спорту Дмитро Лазуткін.

Нагадуємо, що до фіналу загалом потрапило 17 поетів, серед яких Ярослав Корнєв, Лілія Войтків, Дар’я Гончарова, Микола Гуменюк, Олександр Харчук, Павло Мокрицький, Валерій Луцьо, Джон Гнатів, Максим Кривцов, Олеся Котляр (Міфтахова), Олександр Білокур, Ольга Брагина, Ольга Мацо та Дарій Лажневський.

Захід відбувся за підтримки партнерів, якими стали Видавництво Івана Малковича «Абабагаламага», українська книгарня «Смолоскип», видавництво «Люта Справа», Літературна агенція «Discursus» Krok – An Independent Publisher, чудові творці букбоксів Expecto Librum, гід у капелюшку Walk & Talk. Kyiv Tours, Остання Барикада, неймовірних полтавчан Magnum Opus, ювелірка з платиновими руками Julia Rudenok, яскрава Грибная сторожка, майстриня N&Z Szuvenir Kft, чиї прикраси вишиті серцем, талановитої Vidana Bilous та чарівної Масалітіної Ольги. Відеотрансляцію та запис нагородження забезпечили U.P. News, візуальний образ конкурсу – Богдан Стрільчик.

Окреме слово подяки організатори конкурсу висловлюють спонсору Володимиру Матвієнку та генеральному спонсору конкурсу Grammarly. Також щира подяка спонсорам, журі Bohuslaw Polak, Oksanka Gadzhiy, Lesyk Panasiuk, Yaroslaw Gadzinsky, Mykhaylo Zharzhaylo, Igor Astapenko, Павло Коробчук, Богдан-Олег Горобчук, Váno Krueger, Ігор Мітров та Taras Malkovych, оргкомітету Ella Yevtushenko, Daryna Gladun, Богдану Стрільчику, фіналістам, гостям, волонтерам та гостинному Національному музею Тараса Шевченка за справжнє свято поезії!

За світлини та оперативність у висвітленні події подяка Владу Кучаку.

Для всіх охочих поринути в атмосферу заходу – посилання на відеотрансляцію події: https://youtu.be/GjUGlF1ZS20