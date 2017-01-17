Кременчуцька Спілка літераторів «СЛАВУТИЧ» оголошує міський конкурс молодих поетів та прозаїків
УВАГА !!!
У Кременчуці 19 травня 2017 року відбудеться міський конкурс молодих літераторів (поетів і прозаїків) під назвою «Поетична весна 2017».
За сприяння міської ради кращі твори будуть надруковані в молодіжному альманасі.
Вік учасників – від 14 до 30 років. Мова творів – українська.
Кожен учасник має надіслати твір і коротку інформацію про себе (прізвище, ім’я, вік, місце роботи чи навчання, електронну адресу, телефон) до 28 квітня на електронну адресу: agapova-53@mail.ru
Кількість віршованих рядків, поданих на конкурс, повинна бути еквівалентна часу читання не більше 3 хвилин середнім темпом. Обсяг прозових творів (новела, оповідання, і т. п.) – 3–6 сторінок 14-м кеглем.
Докладну інформацію можна отримати за тел.:
(098) 763-99-32 або (096) 715-32-67.
N.B. До участі приймаються роботи молоді Кременчука і Кременчуцького району, а також студентів (у тому числі з інших регіонів) кременчуцьких вузів та коледжів.
Кременчуцька Спілка літераторів «СЛАВУТИЧ»