Презентація відбудеться на першому Черкаському книжковому фестивалі 9 квітня, об 11-й годині.

Це повість про п’ятьох друзів. Головний герой, Олексій, – один із них. Випадково він опиняється поруч із кожним своїм другом саме у той момент, коли на того чатує смертельна небезпека, і намагається його врятувати. Чи вдасться Олексієві протистояти фатуму та як відплатять йому за вірність товариші?

Книга побачила світ у тернопільському видавництві «Мандрівець». Хештег повісті: #5_як_1