ДЕСЯТЬ ПОЛОЖЕНЬ

про конкурс

1. Конкурс готичної “ПО”езії присвячений творчості Едгара Аллана По, зокрема його відомому віршу «Ворон».

2. Це конкурс готичної поезії, тому одним із критеріїв оцінювання є відповідність жанру. Готична література – це не жахи, не чорнуха, не треш, а насамперед інтерес до чогось вищого, потойбічного, коли межа між реальним та уявним світом дуже тонка. Це може бути і страх героя, й атмосфера приреченості, туга, самотність, тривога, відчуженість тощо. Готика частіше, ніж багато інших жанрів, порушує морально-етичну проблематику.

3. Тематика вільна.

4. Обсяг і форма вірша будь-які, поетичний твір може бути як римованим, так і неримованим, білим, вільним і т.п. Але це має бути один вірш, а не цикл віршів чи поема. Кегль 12 (Times New Roman), інтервал – 1,5; .doc, .docx. Перед назвою твору в документі «Ворд» надавайте коротку біографію (5-10 речень) і контактні дані (e-mail), ця інформація не буде публікуватися на сайті, але може знадобитися для зв’язку з авторами. Твори мають бути не публікованими ніде раніше. Мова творів – ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА!

5. Прийом творів на конкурс здійснюється з 1 травня 2017 року. Дедлайн: 30 липня 2017 року. Оголошення переможців: 20 серпня 2017 року.

6. Надсилати твори необхідно на: stos-ua@yandex.ua із позначкою в темі листа «Конкурс».

7. Усі конкурсні твори публікуватимуться в новій категорії «Конкурс 2017» журналу «Стос», яку можна побачити в колонці зліва нагорі.

8. Нагорода за найкращі твори: приємні подарунки, гарна репутація, чудовий настрій.

9. Склад журі може змінюватися. Поки що до нього увійшли:

Леся Мудрак – письменниця, громадський діяч. Автор збірок: «Оголена самотність», «Горизонтальна зебра» (у співавторстві з Юрієм Ковалівим), «ТекС-ТИ-ЛЬ & Libido» (рефлексії); Ігор Павлюк – письменник, науковець, лауреат премії британського ПЕН-клубу; Ігор Астапенко – поет, перекладач, засновник Всеукраїнського поетичного конкурсу «ГАЙВОРОННЯ». Автор збірок «Щільник» і «Лихотомія»; Вано Крюґер – поет, засновник поетичної премії «Золотий кларнет»; Сашко Завара – письменник, рецензент, автор романів «IQ = FAQ (Іcторія Хворого розуму)», «Ката-моргана (Апокаліпсис уже завтра)», «Песиголовець»; від журналу «Стос» – Аліса Гаврильченко, редактор.

10. Журнал «Стос» не приймає неякісні, слабкі, незавершені твори, а також твори з великою кількістю помилок у тексті.

Примітка. Архетипи, характерні для готики:

старовина й руйнація, атмосфера декадансу; якщо споруда, то старовинна або з химерними старовинними речами;

похмурі декорації: ніч, осінь, дика природа і т.д.;

класичні мотиви: доля, фатум, прокляття роду, угода з дияволом, чорна магія, злий двійник, потойбічні істоти (привиди, перевертні, упирі), містична кара за злочини і т.д.;

антигерої, які все ж викликають у читача дещицю симпатії.

Але нехай ці архетипи не обмежують Вашу уяву!