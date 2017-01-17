Конкурс готичної “ПО”езії
ДЕСЯТЬ ПОЛОЖЕНЬ
про конкурс
1. Конкурс готичної “ПО”езії присвячений творчості Едгара Аллана По, зокрема його відомому віршу «Ворон».
2. Це конкурс готичної поезії, тому одним із критеріїв оцінювання є відповідність жанру. Готична література – це не жахи, не чорнуха, не треш, а насамперед інтерес до чогось вищого, потойбічного, коли межа між реальним та уявним світом дуже тонка. Це може бути і страх героя, й атмосфера приреченості, туга, самотність, тривога, відчуженість тощо. Готика частіше, ніж багато інших жанрів, порушує морально-етичну проблематику.
3. Тематика вільна.
4. Обсяг і форма вірша будь-які, поетичний твір може бути як римованим, так і неримованим, білим, вільним і т.п. Але це має бути один вірш, а не цикл віршів чи поема. Кегль 12 (Times New Roman), інтервал – 1,5; .doc, .docx. Перед назвою твору в документі «Ворд» надавайте коротку біографію (5-10 речень) і контактні дані (e-mail), ця інформація не буде публікуватися на сайті, але може знадобитися для зв’язку з авторами. Твори мають бути не публікованими ніде раніше. Мова творів – ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА!
5. Прийом творів на конкурс здійснюється з 1 травня 2017 року. Дедлайн: 30 липня 2017 року. Оголошення переможців: 20 серпня 2017 року.
6. Надсилати твори необхідно на: stos-ua@yandex.ua із позначкою в темі листа «Конкурс».
7. Усі конкурсні твори публікуватимуться в новій категорії «Конкурс 2017» журналу «Стос», яку можна побачити в колонці зліва нагорі.
8. Нагорода за найкращі твори: приємні подарунки, гарна репутація, чудовий настрій.
9. Склад журі може змінюватися. Поки що до нього увійшли:
- Леся Мудрак – письменниця, громадський діяч. Автор збірок: «Оголена самотність», «Горизонтальна зебра» (у співавторстві з Юрієм Ковалівим), «ТекС-ТИ-ЛЬ & Libido» (рефлексії);
- Ігор Павлюк – письменник, науковець, лауреат премії британського ПЕН-клубу;
- Ігор Астапенко – поет, перекладач, засновник Всеукраїнського поетичного конкурсу «ГАЙВОРОННЯ». Автор збірок «Щільник» і «Лихотомія»;
- Вано Крюґер – поет, засновник поетичної премії «Золотий кларнет»;
- Сашко Завара – письменник, рецензент, автор романів «IQ = FAQ (Іcторія Хворого розуму)», «Ката-моргана (Апокаліпсис уже завтра)», «Песиголовець»;
- від журналу «Стос» – Аліса Гаврильченко, редактор.
10. Журнал «Стос» не приймає неякісні, слабкі, незавершені твори, а також твори з великою кількістю помилок у тексті.
Примітка. Архетипи, характерні для готики:
- старовина й руйнація, атмосфера декадансу; якщо споруда, то старовинна або з химерними старовинними речами;
- похмурі декорації: ніч, осінь, дика природа і т.д.;
- класичні мотиви: доля, фатум, прокляття роду, угода з дияволом, чорна магія, злий двійник, потойбічні істоти (привиди, перевертні, упирі), містична кара за злочини і т.д.;
- антигерої, які все ж викликають у читача дещицю симпатії.
Але нехай ці архетипи не обмежують Вашу уяву!