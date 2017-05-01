Здена ТЕСЛИЧКО. Бабка-знахарка…
бабка-знахарка з косами аж до пояса
хапає за руку дівчину що проходить
бабка-знахарка дивно закочує очі
білки її білі мов вироби з чистого гіпсу
дівчина в синьому платті стоїть перелякана
хмариться раптом ворони літають і каркають
вітер здіймається листя шумить на деревах
дівчина в синьому платті стоїть роззирається
бруд і убогість ринку всередині міста
пускає провулками довгі сміттєві щупальця
смердить на зупинці автобус відкритою дверкою –
мов ротом відкритим куди і влітає муха
старий інвалід на площі тримаючи в’яло
упаковку стару з маргарину – сидить не ворушиться
кругла коробка порожня – як і його серце
лиш темна матерія погляду в землю тече
ліниво покинувши білий набитий автобус –
пожертвою там приземляється жирна муха
і чистить крила і дивиться повз у небо
де збирається дощ як задавлена чорна тривога
а візок стародавній як істина стоптаних стежок
а на ній чоловік що не має ні ніг ні надії
серед галасу міста мовчить і його мовчання
розриває мембрану немов ватерлінія тиші
і ця тиша поволі до дівчини підступає
мов застиглість фігурок в кутку сувенірної лавки
тільки стогін землі під ногами усе ще вібрує
як гігантська слухавка виклику що не піднятий
а бабка-знахарка прямо у вухо шепоче
а шепіт її спонтанний і невщухаючий
що гупає у перетинці довго ритмічно
спускаючись до архаїчного танцю ударів
зсередини тиші звідки виходить ритм
й стає дедалі напористим голоснішим
на шиї старої шаманські дзеньчать обереги
і ніби церковний дзвін – калатає маленький
дзвіночок на поясі з легкого срібного нікелю
що нюхає зграя собак і відходить розгублено
на другий бік вулиці
різко гальмує маршрутка
водій нецензурно лається вслід собакам
а шепіт кінчається вітер поволі вщухає
хмари у небі розходяться мов розлучені
дівчина посеред міста втрачає свідомість
коробка в руках інваліда розплющує око
коментарі
моторошно…
О, читав цього вірша! Дуже атмосферно і лячно. вулиця і сам базар – як реальні, тільки в самих страшних відтінках. Дівчинку реально шкода.
Сюжетно і зворушливо. Доречним був би остинатний квінтовий фон. Молодець! Бажаю успіху!