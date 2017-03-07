Анна ЯРМОЛЬЧУК. Хто ти?
Проміння сонця освітлює тебе.
Я намагаюся проникнути в твої думки.
Твоє життя старіше за моє.
Твій погляд, я ніяк не можу зрозуміти.
Твої розмови, наповнені брехнею.
Ти поруч, знову щось говориш.
На мої питання – ухильну відповідь даєш.
І не важливо, що лиш раз зустрілись ми.
Фантазія моїх думок безмежна.
Однак не довго, нам ще тут сидіти.
Похмура ніч уже прийшла – а я піду.
Туди, де я живу без страху, вранці.
У темну пору, в ніч без руху.
Коли, та тиша, що я так люблю – лякає до нестями.
І тут, уже не ти.
Хтось інший дивиться на мене.
Той непорушний погляд, неподалік від мене.
Та темрява, ховає звук годинника у тьмі.
Серця стук, заповнює кімнату.
Сховатись можна, лиш на мить – закривши очі, в пошуку пригод.
Однак, той погляд, не дає схопити щастя мить.
І ти, відкривши очі, дивишся у темряву.
Від страху, ти затримуєш дихання.
Через секунду, ти готовий вже тікати.
Але, піднявшись, розумієш – все дарма.
Знову, ми залишились одні.
Твій крик душі, ніхто не помічає.
Нема того, хто готовий вислухати твої страждання.
Є лиш тіні тих, хто ніби розуміє.