Дмитро ГРИГОРАШЕНКО. Ноги в старих потертих чоботах…
Ноги в старих потертих чоботах,
Структуру яких вже складала не шкіра, а бруд,
Мене привели в нове місце. Тут віяло холодом.
Без сумніву – це старий цвинтар. Я бачу – он люди несуть
На своїх плечах домовину
Велику, важку і стару.
В середині, мабуть, важлива людина,
Бо плачуть всі так, ніби долю ховають свою.
Та ні. Не ховають.
Як тільки весь натовп розгледів я ближче
Побачив, що в кожного руки в землі,
У глині забруднені їхні лопати,
Обличчя брудні.
Ніхто не збирається з них нову яму копати.
Вони розкопали стару.
Ось натовп, не в змозі вагу цю тримати,
Поклав на землю труну.
І люди щільно її обступили,
І плакать почали ритмічно.
Жінки домовину слізьми геть залили.
А хлопці кричали, що вічно,
Вони будуть з честю охоронять
Того, хто навіки спочив
В труні тій грубезній.
А ще не дозволять, щоб хтось її відчинив.
Попадали потім усі на коліна.
Хтось став навіть дерево те цілувать…
Під вечір вантаж той підняли на спини
І разом понесли, щоб знов закопать.
Нормально обміркувати це дійство
Мені заважала втома.
Але, коли сон підступив зовсім близько,
Побачив я натовп знову.
Але він був іншим.
Це геть нові люди,
Та з ними все та ж домовина.
Вони були злішими,
Ці нові люди…
На землю летить домовина!
І важкістю свою сколихує землю. Жінки починають ритмічно
На неї, з прокльонами, гучно плювати.
А хлопці клянуться, що вічно
Вони будуть цю труну плюндрувати.
І всі починають гамселить по ній.
Хтось починає її відкривати.
Та всеж, надто важко це їм…
Минають години. Спускається ніч
І натовп зникає у ній.
Лежить, геть запльована вся, домовина
І якось цікаво мені:
А що ж там всередині?
Що від людини тієї могло залишитись?
Підходжу до неї…
І, як це й не дивно, –
Труну вдалося відкрити.
І що ж я побачив?
Насправді, це дивно,
Але домовина пуста…
Години ще три я сміявся глузливо.
Поспати не встиг,
Бо й ніч десь втекла.