Ноги в старих потертих чоботах,

Структуру яких вже складала не шкіра, а бруд,

Мене привели в нове місце. Тут віяло холодом.

Без сумніву – це старий цвинтар. Я бачу – он люди несуть

На своїх плечах домовину

Велику, важку і стару.

В середині, мабуть, важлива людина,

Бо плачуть всі так, ніби долю ховають свою.

Та ні. Не ховають.

Як тільки весь натовп розгледів я ближче

Побачив, що в кожного руки в землі,

У глині забруднені їхні лопати,

Обличчя брудні.

Ніхто не збирається з них нову яму копати.

Вони розкопали стару.

Ось натовп, не в змозі вагу цю тримати,

Поклав на землю труну.

І люди щільно її обступили,

І плакать почали ритмічно.

Жінки домовину слізьми геть залили.

А хлопці кричали, що вічно,

Вони будуть з честю охоронять

Того, хто навіки спочив

В труні тій грубезній.

А ще не дозволять, щоб хтось її відчинив.

Попадали потім усі на коліна.

Хтось став навіть дерево те цілувать…

Під вечір вантаж той підняли на спини

І разом понесли, щоб знов закопать.

Нормально обміркувати це дійство

Мені заважала втома.

Але, коли сон підступив зовсім близько,

Побачив я натовп знову.

Але він був іншим.

Це геть нові люди,

Та з ними все та ж домовина.

Вони були злішими,

Ці нові люди…

На землю летить домовина!

І важкістю свою сколихує землю. Жінки починають ритмічно

На неї, з прокльонами, гучно плювати.

А хлопці клянуться, що вічно

Вони будуть цю труну плюндрувати.

І всі починають гамселить по ній.

Хтось починає її відкривати.

Та всеж, надто важко це їм…

Минають години. Спускається ніч

І натовп зникає у ній.

Лежить, геть запльована вся, домовина

І якось цікаво мені:

А що ж там всередині?

Що від людини тієї могло залишитись?

Підходжу до неї…

І, як це й не дивно, –

Труну вдалося відкрити.

І що ж я побачив?

Насправді, це дивно,

Але домовина пуста…

Години ще три я сміявся глузливо.

Поспати не встиг,

Бо й ніч десь втекла.