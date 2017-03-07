Микита РИЖИХ. Небосхил був чарівний…
Небосхил був чарівний , як попіл.
До кінця добігало вже літо,
Жовтень був уже досить помітним,
Серце в небо дивилося ; попіл
Посміхався, здававшись привітним.
Я дивився на зорі прозорі
Цілу ніч і , здавалося , вічність
Потопала у темряви морі,
Цілу ніч вирувалася вічність
І згоряла від ночі страшної
У вогні вічність гріла долоні.
Вітер пісню співав особливу,
Листям грався вогненно – гарячим.
Я всю ніч сподівався на диво,
В серці мав ту надію гарячу,
Що підійме з могили людину…
Я кричав цілу ніч безнадійно…
Я ридав безнадійно три ночі,
Серце стало моє , наче попіл,
Вітер з’їв мої холодом очі,
Я дивився на зорі крізь попіл,
Я ридав безнадійно три ночі…
Небосхил був страшним , потойбічним,
Десь далеко виднілися зорі,
І скінчилося літо нешвдко.
Я кричав, я шукав злої долі,
Що людину з могили підійме,
Що її піднесе понад зорі…