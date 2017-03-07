Небосхил був чарівний , як попіл.

До кінця добігало вже літо,

Жовтень був уже досить помітним,

Серце в небо дивилося ; попіл

Посміхався, здававшись привітним.

Я дивився на зорі прозорі

Цілу ніч і , здавалося , вічність

Потопала у темряви морі,

Цілу ніч вирувалася вічність

І згоряла від ночі страшної

У вогні вічність гріла долоні.

Вітер пісню співав особливу,

Листям грався вогненно – гарячим.

Я всю ніч сподівався на диво,

В серці мав ту надію гарячу,

Що підійме з могили людину…

Я кричав цілу ніч безнадійно…

Я ридав безнадійно три ночі,

Серце стало моє , наче попіл,

Вітер з’їв мої холодом очі,

Я дивився на зорі крізь попіл,

Я ридав безнадійно три ночі…

Небосхил був страшним , потойбічним,

Десь далеко виднілися зорі,

І скінчилося літо нешвдко.

Я кричав, я шукав злої долі,

Що людину з могили підійме,

Що її піднесе понад зорі…