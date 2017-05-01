У деякі містини повертаюсь мов у сон.

Це твої спогади.

Побачені вперш,

припущені та доступні,

ніби спільні привілля.

Вулиці з іншими найменуваннями.

Інші обарвлення.

Тільки сяйво залишається тим же.

Затікає в баюри,

що виткнулася в середині міста.

Спустошеність, яку охоплюють паралельні пристінки.

Високе скло, розділене повітрям та сяючими смугами;

сліди поглядів, що зісталися тут

ще з інших часів.

І декілька девіантних хвилястостей.

Нібито, частка того, що бачу

затікає з іншої реальності.

У дійсності, і не знаю де правдива межа.

У тім чого не пізнаю,

не можу уточнити істину.

Чітким є один тільки факт:

щоночі, із глибокостей пробою,

із центру міста спалахує тьма;

густа тьма,

подібно тій яку споминаю,

що ми снили спільно.