Микола КОРНИЩАН. Хвилястості
У деякі містини повертаюсь мов у сон.
Це твої спогади.
Побачені вперш,
припущені та доступні,
ніби спільні привілля.
Вулиці з іншими найменуваннями.
Інші обарвлення.
Тільки сяйво залишається тим же.
Затікає в баюри,
що виткнулася в середині міста.
Спустошеність, яку охоплюють паралельні пристінки.
Високе скло, розділене повітрям та сяючими смугами;
сліди поглядів, що зісталися тут
ще з інших часів.
І декілька девіантних хвилястостей.
Нібито, частка того, що бачу
затікає з іншої реальності.
У дійсності, і не знаю де правдива межа.
У тім чого не пізнаю,
не можу уточнити істину.
Чітким є один тільки факт:
щоночі, із глибокостей пробою,
із центру міста спалахує тьма;
густа тьма,
подібно тій яку споминаю,
що ми снили спільно.