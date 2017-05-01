Це місто знайоме здалося сьогодні чужим.

Був ранок похмурий і небо сіріло дощами,

І я почувалася, мов переможений джин,

Що замкнений в пляшці і світла не бачить роками.

Так тісно мені серед каменів древніх споруд,

Бо мури високі і сонця у вікнах немає.

Я хочу, щоб далі, від фальші облесливих губ,

Мене завезли прохолодні і сонні трамваї.

Тікаю від себе, від суму, від згадок і дум,

Відлунює кроки дрібненькі сполохана тиша.

А місто байдуже, неначе всесильний чаклун,

Слідами моїми для когось пророцтва напише.