Олександр СОЛОДАР. Привиди Врубеля
З буднів
граніту
вирубую
губи…
очі…
думки…
Бродять привиди Врубеля –
З’являються –
і навтьоки
Від рук загрубілих,
різця
і молота…
Хотіли –
білим?
Хотіли –
по білому?
Коло –
розколоте.
У колі –
Вій!
І вітер,
і вітер
виє –
витягнув
шию.
Де ви, примари Врубеля?
Світлом
посічені
тіні
насичені.
Голосом
трубним
янголи…
демони…
Душу
скалічену
зцілити
де мені?
Дай мені, Боже, сили!
Крицевих м’язів –
дай!
Тексти
дощу
курсивом
розмазав…
На склі –
вода…
Де ви, примари Врубеля?
Врубуюсь,
врубуюсь
в ніч…
Слова,
захололі
трупами,
дивляться
вслід
мені.
Думають,
що Спаситель…
Просяться:
“Воскреси!”
Злизує морок сито
г о
л о
с и.
Де ви, примари Врубеля?