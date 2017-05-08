Сергій РИБНИЦЬКИЙ. Жовтий король
жовтий король розливає біль
виграний у домашніх умовах
його палаци у світлинах часу
його сонячна одежа вишита
із тижневих запасів печива
а царство хитають календарі
у плесах порядкового дня
цей біль вже написана книга
із новою приміткою плацебо
коли я не вірю у прокляття
я не вірю у все інше на землі
така філософія вільного часу
любов похована пережитком
переводить пережиток у сни
коли пітьма навколо вириває
із тебе лише свого близнюка
на обличчя вкрите обличчям
у думці вільного часу я бачу
як літні дні заховані у рукаві
жовтого короля
і серцеві удари перебирають
пустельні каністри з-під віскі
яке вартують чорні охоронці
і твоє питання чи все гаразд
коли у протязі зникне метан
я відповім звісно все добре
у мене досі твоя запальничка
із короною жовтого короля
замість вічного танцю каркози
коментарі
Гарно. Сподобалось, як і інші вірші автора.