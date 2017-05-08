жовтий король розливає біль

виграний у домашніх умовах

його палаци у світлинах часу

його сонячна одежа вишита

із тижневих запасів печива

а царство хитають календарі

у плесах порядкового дня

цей біль вже написана книга

із новою приміткою плацебо

коли я не вірю у прокляття

я не вірю у все інше на землі

така філософія вільного часу

любов похована пережитком

переводить пережиток у сни

коли пітьма навколо вириває

із тебе лише свого близнюка

на обличчя вкрите обличчям

у думці вільного часу я бачу

як літні дні заховані у рукаві

жовтого короля

і серцеві удари перебирають

пустельні каністри з-під віскі

яке вартують чорні охоронці

і твоє питання чи все гаразд

коли у протязі зникне метан

я відповім звісно все добре

у мене досі твоя запальничка

із короною жовтого короля

замість вічного танцю каркози