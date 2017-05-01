Говард Філіпс ЛАВКРАФТ. Книга

Старий, забутий, порохом припалий,

У плетиві алей, в сирій землі

Стоїть будинок у морській імлі

На дальньому трухлявому причалі.

 

Затемнені димами й пилом шибки

Виходили у зал з горою книг –  

Від тягаря тих знань, що в них застиг,

Волосся сивіло й ставало дибки.

 

Я увійшов, і з книг старих гори

Дістав найближчий том, і розгорнув.

Враз невідомий жах зусібіч так війнув,

Як хто б мене облив відром води.

 

Я озирнувсь – будинок пустував…

І тільки тихий сміх з незримих уст злітав.

 

Переклад з англійської Остапа Українця

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