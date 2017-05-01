Говард Філіпс ЛАВКРАФТ. Книга
Старий, забутий, порохом припалий,
У плетиві алей, в сирій землі
Стоїть будинок у морській імлі
На дальньому трухлявому причалі.
Затемнені димами й пилом шибки
Виходили у зал з горою книг –
Від тягаря тих знань, що в них застиг,
Волосся сивіло й ставало дибки.
Я увійшов, і з книг старих гори
Дістав найближчий том, і розгорнув.
Враз невідомий жах зусібіч так війнув,
Як хто б мене облив відром води.
Я озирнувсь – будинок пустував…
І тільки тихий сміх з незримих уст злітав.
Переклад з англійської Остапа Українця