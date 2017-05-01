Мар’ян КОНДРАТЮК. Мій революціонер
Масштабніших революцій, ніж було не стане.
І той, хто героєм не встиг побувати.
Свинцевий рюкзак за плечами зав’ялий,
Розкидає канителі свинцевий запах.
Десь між метро, між північчю та нотами.
Ці сумки з тканини, що пропахли шкірою,
Скоро запахнуть в’яленим жахом.
І ніхто не воскресне між парафією та неділею,
І ніхто не змовчить, коли читають літургію.
Наступна станція – жах, наступні двері – пекло і мерво.
І сірі ці всі, всі сірі клопи,
Ті, що деруться до ніг, як за м’ясом,
Тобі запхнуть між двері та сни.
Кому вниз, кому вверх – вже вони знають.
І сходить паніка на спад,
І сходи панують над спорожнілими.
І котяться вниз,
І він вже просяк…
Так помирає дух героїзму