Наталія БУБЛИК. Покинута споруда (або «Бійтеся старості самотньої»)
Ген, на околиці стоїть крихка будівля.
Стоїть роками… вічна і німа.
Ну ось, її чекає ще одна складна зимівля,
В розбитих шибках мов в очах, життя нема.
Твої вуста – безцвітні грубі сходи,
Лице осунулось, десь втратило свій стан.
В твоїй душі давно закінчились пригоди,
На твоїм тілі безліч тріщин й грубих ран.
Незчулась вже, як вмить покрилась бур’янами,
Як стеля їдким пилом зсипалася вниз…
Покинута будівля, ти молода думками,
Та бійся полум’я! Дивись, згориш як хмиз.
Мов згорблена бабуся, ти у собі тримаєш
Велику скриню пам’ятних речей;
Серед важливих дат, облич, подій блукаєш,
А скільки в тильний бік вже встромлено мечей!
Життя покинуло тебе – душа ж лишилась,
Блукає по підвалах і дахах…
Ти пам’ятаєш, тут колись була людина?
А що лишилось зараз? – Тільки страх.
Із дня у день гостює тут лиш вітер,
Січе обличчя болісним свинцем.
Колись тут бігали маленькі босі діти,
Тепер лиш пустка. Все. Кінець кінцем.
- Скільки ще нам лишилось в самоті бродити? –
Спитав напівпрозорий димний силует. –
Від хуліганів і пияк це місце боронити?
Як тут лиш рвані пастки й діри від тенет!
Кажуть, все справджується, якщо того хотіти,
У цьому впевнився згорьований дует:
Летіло скло, тріщали сходи,
Блимотіти! –
Палав будинок, димна душа була
На висоті ракет.