Нікіта ЯЙЛЕНКО. Диявол у кодонах
Воланд всередині мене, Воланд щось робить та шепче,
Сам по собі він існує, та мені від цього не легше,
Грибний кварк, що обмежився рамками Всесвіту,
І далі розповсюджується темною Матерією.
Зла відьма, що нашіптує закляття за спиною,
Темний чародій, що торкнув мене ненароком рукою,
Хижий звір, що кричить злою лихою вістю,
І поволі стає двадцять четвертою особистістю.
Це взагалі не комедія, ні Божественна, ні Воландова,
Хіба, якщо вже так, то лише Бегемотова.
Я сижу на ставках з ним, просто один-на-один,
І бачу в очах його клятий пекельний дим.
Деструкція, хаос, передчуття армагедону,
Він сидить у мені, десь у просторах кодону.
Як вірус розмножується у моїх клітинах,
Він – диявол в деталях, він – контра-людина.
Він – судоми рук під час написання віршу,
Він- клятий кисень, що перетворює метал в іржу,
Він – без голови на конях люто жене,
І як би там не було, він – частина мене.