Олександр РОЖНО. Хагалаз
Хто розпалить для мене – поховальне багаття,
хто у вічності сон – відправить мене,
хто стежками лісів й по болотами востаннє
проведе у дорогу, коли Смерть забере?
Мимо замків й будівель нами зруйнованих,
крізь пожарища спалених, мертвих вже сіл,
пронесеться мій фатум від всіх ізольований,
відображенням в оці останніх надій.
Січе дощ, по ячмінних колоссях,
смерть одним, а іншим життя,
пливе небом – огнисте колесо,
коли темрява спаде – день розцвіте.
І на самім світанку, закрукають круки,
вони знатимуть перші, що нема вже мене,
всі чертоґи у Хель я тоді переступлю,
і мій прах поміж гір буревій рознесе.