Хто розпалить для мене – поховальне багаття,

хто у вічності сон – відправить мене,

хто стежками лісів й по болотами востаннє

проведе у дорогу, коли Смерть забере?

Мимо замків й будівель нами зруйнованих,

крізь пожарища спалених, мертвих вже сіл,

пронесеться мій фатум від всіх ізольований,

відображенням в оці останніх надій.

Січе дощ, по ячмінних колоссях,

смерть одним, а іншим життя,

пливе небом – огнисте колесо,

коли темрява спаде – день розцвіте.

І на самім світанку, закрукають круки,

вони знатимуть перші, що нема вже мене,

всі чертоґи у Хель я тоді переступлю,

і мій прах поміж гір буревій рознесе.