Ольга ТАРАБ. На вівтарі
І був травень.
Мабуть повинна бути осінь.
Та був травень.
Той самий, коли сніг вбив квіти яблуневі.
І були жертви.
Вони своєю кров’ю повинні окропити землю на врожай.
Їх було сім на вівтарі.
І перша була жінка.
Коси та намисто.
Вона могла створити новий світ мов Деміург.
А потім була хвойда.
Вона колись кохала.
І все знала про руки всіх чоловіків.
Вони були чудові, а іноді чудовиська.
І вміли убивати.
А потім була мати.
ЇЇ турбота без межі – солодка насолода для химер.
А ще була дівуля непокірна з червоними вустами.
Сильна й неповторна мов богиня. І смілива.
І особливо бажана для ката.
А був мудрець.
І він казав щось про кохання.
Та люди чули про ненависть.
Серцям завжди легше вбивати.
Тому помер він від каміння.
Кохання не для всіх.
Лише для тих – наступних жертв.
Вони кохали до нестями.
Вона дихала їм. Він дихав нею.
І завжди мріяли на двох. Померли в поцілунку.
А стара яблуня так й не зацвіла.
Від смерті може бути лише смерть
Та сльози на могилі.