Якою бути Україні в 2030-му?
18 травня в рамках VIІ міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» відбудеться перша публічна презентація видання «Доктрина збалансованого розвитку Україна 2030».
У цьому стратегічному документі вперше пропонуються конкретні терміни запуску та реалізації механізмів збалансованого розвитку принципово нової траєкторії економічного зростання України до 2030 року
І, по суті, дається відповідь на питання: Як реалізувати ту 3%-у ймовірність досягнення до 2030 року збалансованого розвитку рівня розвинених країн, яку за найоптимістичнішим сценарієм, Україна має сьогодні?
Унікальність Доктрини починається вже з того, що для її розробки об’єдналися представники п’ятьох провідних київських університетів, бізнес та низка українських і міжнародних інституцій. КНУ ім. Т.Шевченка, КНЕУ ім. В.Гетьмана, Києво-Могилянська академія, Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського, НУ біоресурсів і природокористування та Українська бізнес ініціатива — це далеко не повний перелік.
Доктрину збалансованого розвитку представлятимуть:
- Оксана Жилінська, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, доктор економічних наук
- Лариса Антонюк, директор Інституту вищої освіти ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», доктор економічних наук, професор
- Олександра Гуменна, декан факультету економічних наук НУ «Києво-Могилянська академія», кандидат економічних наук, доцент
- Михайло Згуровський, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, ректора НТУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»
- Оксана Мельничук, докторант лабораторії політичних та соціальних трансформацій Паризького університету Дені Дідро (Франція)
- Ярослава Столярчук, професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», доктор економічних наук
- Сергій Тарута, автор ідеї, промисловець, засновник Індустріального Союзу Донбасу
- Ганна Харламова, доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, кандидат економічних наук, лауреат Премії НАН України для молодих вчених (2004, 2012)
- Ніна Чала, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом НУ «Києво-Могилянська академія», доктор наук з державного управління
Презентація відбудеться 18 травня о 19:00 в залі «Дукат» на 2-му поверсі Мистецького Арсеналу (вул. Лаврська, 10-12). Вхід на територію Книжкового Арсеналу — за умовами простору.