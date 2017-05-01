18 травня в рамках VIІ міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» відбудеться перша публічна презентація видання «Доктрина збалансованого розвитку Україна 2030».

У цьому стратегічному документі вперше пропонуються конкретні терміни запуску та реалізації механізмів збалансованого розвитку принципово нової траєкторії економічного зростання України до 2030 року

І, по суті, дається відповідь на питання: Як реалізувати ту 3%-у ймовірність досягнення до 2030 року збалансованого розвитку рівня розвинених країн, яку за найоптимістичнішим сценарієм, Україна має сьогодні?

Унікальність Доктрини починається вже з того, що для її розробки об’єдналися представники п’ятьох провідних київських університетів, бізнес та низка українських і міжнародних інституцій. КНУ ім. Т.Шевченка, КНЕУ ім. В.Гетьмана, Києво-Могилянська академія, Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського, НУ біоресурсів і природокористування та Українська бізнес ініціатива — це далеко не повний перелік.

Доктрину збалансованого розвитку представлятимуть:

Оксана Жилінська , завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, доктор економічних наук

, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, доктор економічних наук Лариса Антонюк , директор Інституту вищої освіти ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», доктор економічних наук, професор

, директор Інституту вищої освіти ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», доктор економічних наук, професор Олександра Гуменна , декан факультету економічних наук НУ «Києво-Могилянська академія», кандидат економічних наук, доцент

, декан факультету економічних наук НУ «Києво-Могилянська академія», кандидат економічних наук, доцент Михайло Згуровський , доктор технічних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, ректора НТУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»

, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, ректора НТУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського» Оксана Мельничук , докторант лабораторії політичних та соціальних трансформацій Паризького університету Дені Дідро (Франція)

, докторант лабораторії політичних та соціальних трансформацій Паризького університету Дені Дідро (Франція) Ярослава Столярчук , професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», доктор економічних наук

, професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», доктор економічних наук Сергій Тарута , автор ідеї, промисловець, засновник Індустріального Союзу Донбасу

, автор ідеї, промисловець, засновник Індустріального Союзу Донбасу Ганна Харламова , доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, кандидат економічних наук, лауреат Премії НАН України для молодих вчених (2004, 2012)

, доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, кандидат економічних наук, лауреат Премії НАН України для молодих вчених (2004, 2012) Ніна Чала, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом НУ «Києво-Могилянська академія», доктор наук з державного управління

Презентація відбудеться 18 травня о 19:00 в залі «Дукат» на 2-му поверсі Мистецького Арсеналу (вул. Лаврська, 10-12). Вхід на територію Книжкового Арсеналу — за умовами простору.