Катерина ГЕТАЛО. Я знову жбурляю ногами пісок у своїй пустелі…
Я знову жбурляю ногами пісок у своїй пустелі.
Спека добігає максимуму і я прокидаюся.
Не бачу ніяких змін на пожовклій стелі
І засинаю. Чи непритомнію? Ще вагаюся.
А там, у пустелі, панки змагаються з готами.
Не можу докладно їх розписати, вони в білих халатах.
Називають моє ім’я, чимсь подібне з нотами.
Відкриваю очі й силкуюсь збагнути: кімната? Палата?
Заплющюю. Хочу знати, чим все закінчилося з панками.
Бачу, вони ідуть. Хочу їх наздогнати. Не виходить
Я в смиренній рубашці. Особливо погано ранками.
Може, панки не люблять світло? Тому й уходять?
У пустелі навпаки вечоріє. Певно, інший часовий пояс.
Я нарешті розумію, що я кричу. Я кличу священника.
Хочу сповідатися, щоб шрам у душі загоївсь.
А він не приходить. Кому потрібна душа смиренника?
Сповзає ніч. Хтось приніс мені якісь ліки
Я кажу їм, що зараз прийдуть готи. Вони завжди приходять.
Мені збільшують дозу і ждуть поки стихнуть крики.
Кажуть, що все буде добре. Спішать, виходять.
Готи зустрічають мене з квітами. Дарують. Кожен.
Вони різні, гарні і мені легше з настанням ночі.
Вони говорять про мене хороше, кажуть, інше тепер не можна.
Очі. Я більше не можу розплющити очі.