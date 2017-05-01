Сьогодні, 17 травня 2017 року, розпочався Книжковий Арсенал у Києві. Які ж є новинки у темному жанрі?

Другий том Лавкрафта

Лавкрафту не потрібні рекомендації, він переміг час, ставши класикою, але тільки тепер виходять його твори українською мовою. Видавництво Жупанського зазначило, що для найзатятіших поціновувачів на стенді будуть футболки, присвячені виходу другого тому Лавкрафта. Перший том Лавкрафта також можна придбати.

«Данина Каталонії» Джорджа Орвелла

Іще одна класика, якій не потрібні рекомендації. Через критику фашизму та сталінізму «Данину Каталонії» колись відмовився видавати Віктор Голланц. Але тепер книгу можна прочитати завдяки видавцю Фредеріку Варбургу, котрий погодився свого часу піти на ризик, а також видавництву Жупанського.

«Песиголовець» Олександра Завари

Українське химерне фентезі та містичний горор від автора романів «IQ=FAQ. Історія хворого розуму» і «Ката Моргана». Головний персонаж твору – письменник, який намагається вийти з творчої кризи. Але в його родині починають відбуватися дивні події…

«Нуар по-українськи» Симора Гласенка

Свого часу перший роман «Фабрика» Симора Гласенка увійшов у ТОП-10 найочікуваніших книг Форуму видавців – 2015. Тепер читач має можливість ознайомитися з темним детективом «Нуар по-українськи», наступним романом непересічного письменника.

«Світи і лабіринти» Ірини Червінської

Трилер з елементами детективу та психоделіки. Ірині Червінській вдалося створити якісний текст, який поповнить відповідну нішу української жанрової літератури. Головний герой роману ‒ молодий чоловік, котрий чи то втратив свою ідентичність, чи то несподівано для себе опинився у полоні різних ідентичностей.

«Різдвяний детектив»

Збірка малої детективної прози потішить читачів новими оповіданнями про злочин і Різдво, в яких є й неоготичні, й романтичні, й містичні елементи. Автори: Сергій Рибницький, Аліса Гаврильченко, Андрій Сем’янків, Лілія Молодецька, Олена Рябченко, Ольга Тараб, Симор Гласенко, Юлія Андрієнко. Передмова від Андрія Кокотюхи.

«Корсо» Поліни Полякової

Трилер. Для всіх Єва завжди була милою, доброзичливою дівчиною. Такою вона видавалася й собі. Аж поки одного дня в її життя не ввірвався таємничий пес-знайда — і все пішло шкереберть: кохання, робота, сім’я. У шаленому вирі подій несподівано зникає подруга героїні. Поліція і медіа говорять про серійного вбивцю. Розпочинається розслідування…

«Череп» Олега Шинкаренка

Роман-дослідження так званого «Русского мира», який призвів до росту агресії та мілітаризації сучасного російського суспільства. Персонажі роману — архетипова трійця билинних богатирів, сатирично трансформована сучасною російською дійсністю — подорожують із крайнього сходу Російської Федерації до України на танку Т-34, розфарбованому під гжель, щоб побороти міфічних бандерівців. Поступово герої втрачають всі гуманістичні орієнтири та зберігають єдину здатність — підкорятися гіпнозу пропаганди, який пестить монстра їхнього ресентименту.

«Помирана» Тараса Антиповича

Роман-дистопія, майже трилер, який засобами макабричної сатири розкриває драму зашореного розуму. Герої, чиє існування кероване міфами, ворожі до Іншого і безжальні одне до одного, але водночас не позбавлені надії… «Помирана» Тараса Антиповича була визнана найкращою книгою року за версією журі книжкової премії «ЛітАкцент року – 2016» (номінація «Проза»).