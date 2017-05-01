Оскільки 16 травня 2017 року Президент України Петро Порошенко дозволив введення санкцій щодо низки російських соцмереж, інтернет-компаній та телеканалів, у тому числі щодо компанії Яндекс, сайт «Стос», поважаючи таке рішення, створив нову електронну адресу: stoslitmag@gmail.com

Стара електронна пошта stos-ua@yandex.ua усе ще діє і не заблокована. Таким чином, автори можуть надсилати свої твори на обидві скриньки.

Коли Яндекс буде заблокований і стара пошта перестане працювати, повідомимо додатково.