Журнал «Стос» має нову електронну адресу

Оскільки 16 травня 2017 року Президент України Петро Порошенко дозволив введення санкцій щодо низки російських соцмереж, інтернет-компаній та телеканалів, у тому числі щодо компанії Яндекс, сайт «Стос», поважаючи таке рішення, створив нову електронну адресу: stoslitmag@gmail.com

Стара електронна пошта stos-ua@yandex.ua усе ще діє і не заблокована. Таким чином, автори можуть надсилати свої твори на обидві скриньки.  

Коли Яндекс буде заблокований і стара пошта перестане працювати, повідомимо додатково.

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