Димира БОХАЧ. Я – самітник вурдалак…
Я – самітник вурдалак,
Я – прокляття небес.
В повномісяччя я –
А чи вовк, а чи пес.
З моїх ікол скрапа
кров доліниць –
Ворог мій лежить горілиць.
Груди наскрізь протика
осиковий кіл,
На губах запікся крик
Й передсмертний біль
Моїх жертв,
Й мене самого…
Виття рветься ввиш –
До світання лиш дожити б,
лиш…
Півень закричить вдалині,
Вранішня зоря
Закривавить схід…
Хтось прийде, а
Хтось покине цей світ –
На піску переплелись
Вовчий й людський слід.
Сонця промінь
Дикі терни торкне
І надгробок без хреста
віднайде.
Там в холодній і німій глибині
Мертве тіло не спотворює
тлін.
Неприкаяна, самітня душа
Під надгробком тим
Притулок знайшла…