Я – самітник вурдалак,

Я – прокляття небес.

В повномісяччя я –

А чи вовк, а чи пес.

З моїх ікол скрапа

кров доліниць –

Ворог мій лежить горілиць.

Груди наскрізь протика

осиковий кіл,

На губах запікся крик

Й передсмертний біль

Моїх жертв,

Й мене самого…

Виття рветься ввиш –

До світання лиш дожити б,

лиш…

Півень закричить вдалині,

Вранішня зоря

Закривавить схід…

Хтось прийде, а

Хтось покине цей світ –

На піску переплелись

Вовчий й людський слід.

Сонця промінь

Дикі терни торкне

І надгробок без хреста

віднайде.

Там в холодній і німій глибині

Мертве тіло не спотворює

тлін.

Неприкаяна, самітня душа

Під надгробком тим

Притулок знайшла…