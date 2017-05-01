Інна РУСНАК. Задзеркалля
По той бік життя наливаються солодом чорні черешні,
Напевно, існує окрема, за дзеркалом, тіней планета.
І ті, хто помер, воскресають у снах, щоб залишитись врешті.
І ті, хто живий, розкладають з любові заблудлим тенета,
Бо страх відпустити із серця назавжди – вбиває свідомість.
Самотність і біль перетворюють на задзеркальні нас тіні,
Шукаємо дірку або перелаз в інший вимір, натомість
Лиш Богу відомо, де тих двох площин дотикаються лінії.
З’являються в снах попередження знаком оті, хто не з нами,
Сигналом тривоги, міцною любов’ю, котра не вмирає.
Якби розшукати ключі або кодове слово до брами
Й щоночі пролазити потай в шпарину між пеклом і раєм.
Розкидані фото пожовклого щастя, на них – задзеркалля,
Замерзлий відрізок минулого часу, завдовжки у вічність.
Між нами і тінями чорних черешень – бездонне провалля.
Між диханням снів і містичним життям крадькома – потойбічність.