Наталя ПОЛІЩУК. Віддзеркалення
Знов опівночі блукаючи,
В темряві істини шукаючи
Серед чорних вічних тіней,
Що блукають між живих,
Я плутливою ходою,
Темряву веду з собою,
Туга чорною струною
Прокладає шлях німий.
Лише спогад голосний
Промайне і тихо згасне.
Невладний час над ним,
Як і я, власне.
Наче із кутка підняло та попереду постало
Дзеркало в старій оправі
Незліченно давніх днів.
Дивно, немає мене в нім.
Тіло кригою пройнялось та назад злегка подалось,
Тільки золото оправи прикувало погляд мій.
Невідома старість їй.
В дзеркало неначе в душу
Пильно я дивитись мушу,
Воля темряви сильніша та благаю:
«Відпусти! І на крок не гідна відійти».
Тільки дзеркало мовчало
І сильніш мене тримало,
Наближаючись все ближче,
Льодом тіло холодить.
Її зустріла я в ту мить,
Коли за крок од дзеркала стояла
І відпустить себе благала.
Віддзеркалення.
Посмішкою на губах
Ховає сльози на щоках.
В тишині нічних образ ховає смуток,
Що душу рве не раз.
«Хто ти? Демон чи лиш я?»
А у відповідь лиш тиша.
«Тебе колись стрічала я у дні,
Коли й сама була інша.
Тому прошу, дай відповідь мені.
А ти інакша, ніж у ті далекі дні.
Ти все мовчиш, а я все плачу.
Мабуть, даремно сили трачу.
Мої вмовляння все одно тобі байдужі.
Порожні очі зараз на мої не схожі.
Ти знаєш все, знову молю:
Скажи, як він?
Я так його люблю.
Ти знаєш, знаю, та мовчиш.
Навіщо правду в ніч хорониш?
По містку із небуття прошу пройти тебе туди
Де у вікні камін мерехкотить.
Послухай про що він буде говорить,
Поцілуй і швидко йди.
Знаю, лезо наче втиснеться у груди.
Коханням звуть усе це люди.
Повертаючись додому з місяцем не розмовляй
І назад не повертай, він не зрадіє.
Хоч взаємне почуття у грудях тліє.
Життя у нього і сім’я
А хто я?
Чи ти?
Далекий спогад, юності далекий дим.
Чому ти плачеш, посмішку сховала?
Тепер ти знаєш, як я покохала.
Що це за біль в очах твоїх стальних?
Спогади?
Не сховаєшся від них.
А чи б життя за нього ти віддала,
Аби як я сильно покохала?
Мовчиш?
Бо не кохаєш, а біль мою охороняєш.
Ти тінь, ти відблиск, порожнеча.
А я…
Я?
Я невагомість!
І доречні мої повернення додому
І лиш у дзеркалі одному мій образ встрівся
Знову молодим,
Знову живим,
Та геть мені чужим.
Чому ж мовчиш, очі у дзеркало сховала?
Серце я своє йому подарувала
Аби він жив, кохав і мріяв.
Без нього мій би світ зів’яв.
Без нього він би весь загинув.
Я так кохала.
Він це знав.
Аварія страшна тієї ночі
Розкрила відчаю очі
І показала, як можна кохати.
Все, що хотіла – його урятувати.
Тепер мій дух легкий ці стіни прикували.
За ним сумую, а не можу підійти.
О, дивний друг мій дзеркальний
Ти – не я,
А я – не ти!»