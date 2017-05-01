Замки з душ було знято!!!

Як у нiч на Рiздво,

Матір Божа родила!

Життя,радість,добро та тепло-

Пресвятая,святі подарунки

усьому живому дарила!

…Тільки він,

у пів-місячну ніч,

вовкулакою ходить!!!

І нікому не скаже-:

“Мерзне квітка

в обіймах моїх!”

Його хату…,-

давно охопили тенета!!!

Плачуть десь у кутку-образи!!!

Знають все ,про злидні у долі;

не людина живе тут,а-мрець!

Погасив у світлині-надію…

Неєстивне зварив…- каганець.

Все отрутою поливає,…

а та квітка,ще й досі жива!

Жде від ньго пухнастого пледу-

має мертві мережива…

Мрець- не знає,що навіть-кохати!!!

Мрець- не знає,що то є-життя!!!

Огорнув свою квітку у кригу-

збудував,дарував цвинтаря…

Раз у нiч на Рiздво,

рани мовою з меду,

Ісусева мати кропила…

Та повчала:”Як кохаєшь-рятуй!

Благоденство на землю неси!

Або краще,…-йди геть!До Аіда!

Не чіпай чиїсь мрії,

надії,уквітчані сни!

Славлю радісний день!!!

Вже без тебе,небого!

Славлю радісний день!!!

Коли все оживе!

Славлю радісний день!!!

Коли все- перехворіє, оновиться!

Славлю радісний день!!!

На цій грішній землі,…- по весні!