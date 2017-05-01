Альона АЛЬОНОВА. Як у нiч на Рiздво…
Замки з душ було знято!!!
Як у нiч на Рiздво,
Матір Божа родила!
Життя,радість,добро та тепло-
Пресвятая,святі подарунки
усьому живому дарила!
…Тільки він,
у пів-місячну ніч,
вовкулакою ходить!!!
І нікому не скаже-:
“Мерзне квітка
в обіймах моїх!”
Його хату…,-
давно охопили тенета!!!
Плачуть десь у кутку-образи!!!
Знають все ,про злидні у долі;
не людина живе тут,а-мрець!
Погасив у світлині-надію…
Неєстивне зварив…- каганець.
Все отрутою поливає,…
а та квітка,ще й досі жива!
Жде від ньго пухнастого пледу-
має мертві мережива…
Мрець- не знає,що навіть-кохати!!!
Мрець- не знає,що то є-життя!!!
Огорнув свою квітку у кригу-
збудував,дарував цвинтаря…
Раз у нiч на Рiздво,
рани мовою з меду,
Ісусева мати кропила…
Та повчала:”Як кохаєшь-рятуй!
Благоденство на землю неси!
Або краще,…-йди геть!До Аіда!
Не чіпай чиїсь мрії,
надії,уквітчані сни!
Славлю радісний день!!!
Вже без тебе,небого!
Славлю радісний день!!!
Коли все оживе!
Славлю радісний день!!!
Коли все- перехворіє, оновиться!
Славлю радісний день!!!
На цій грішній землі,…- по весні!