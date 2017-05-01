Дмитро СКОЧКО. Так м’яко опустились тіні…
Так м’яко опустились тіні,
Поклавши скроні на моє плече.
І дотлівають образи нетлінні,
І на траву червоний сік тече.
Душа на волю вирвалась із тіла,
Але втекти далеко не змогла.
В обійми узяла її могила,
Так поруч з тілом і душа лягла.
Під товщею землі їй дихать нічим
І з того боку стукають в труну.
Ця порожнеча – дім одвічний,
А в темряві – кошмар зі сну.
Їй чутний шепіт голосів зі мли:
«Бракує коштів на квиток до Раю,
І в Пеклі переповнені котли,
І місця на Землі немає».