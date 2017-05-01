Олена ПОНОМАРЬОВА. Він сказав – ти вдавишся відчаєм…
Він сказав – ти вдавишся відчаєм.
В домовині лежати уквітчана
Будеш.
Дружиною темного лорда
Станеш.
Гниллю смердітимеш гордо,
Панно.
Нестимуть тебе по узбіччю,
Вздовж брудно-імлистої річки.
Кинуть
Вінок твій, – поверх багнюки
Ляже.
Гнізда в нім зів’ють гадюки
Вражі.
Поміж сплячих дерев, велично
До сірого неба обличчям
Лишуть.
Хай очі до тебе ніхто
Не зверне.
Забутою, мила, ти ляжеш
В землю.
Кривавим прокляттям одвічним,
Нехай, тебе темні язичники
Вкриють.
Навколо могили костри
Розпалять.
Він каже – зустрінемось в пеклі,
Панно.