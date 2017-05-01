Він сказав – ти вдавишся відчаєм.

В домовині лежати уквітчана

Будеш.

Дружиною темного лорда

Станеш.

Гниллю смердітимеш гордо,

Панно.

Нестимуть тебе по узбіччю,

Вздовж брудно-імлистої річки.

Кинуть

Вінок твій, – поверх багнюки

Ляже.

Гнізда в нім зів’ють гадюки

Вражі.

Поміж сплячих дерев, велично

До сірого неба обличчям

Лишуть.

Хай очі до тебе ніхто

Не зверне.

Забутою, мила, ти ляжеш

В землю.

Кривавим прокляттям одвічним,

Нехай, тебе темні язичники

Вкриють.

Навколо могили костри

Розпалять.

Він каже – зустрінемось в пеклі,

Панно.