Світлана СТОЛЯРЧУК. Міст
Ліс сколихнувся в зеленім багатті,
Ось і минає весна.
А на місточку, де річка в лататті,
Всміхнені – Він і Вона.
Тільки у неї під серцем тривога,
Десь зачаїлась печаль.
Сумнівом стелиться давня дорога,
Птиці пророче кричать.
Сонце на склі. Світлі звуки органа.
Сяйво відкритих долонь.
-Чом ти тривожишся, юнко кохана? –
Погляд питає його.
Ніжно до неї, мов голуб, воркує,
В очі її загляда.
-Лист затремтів і душа моя чує –
Ходить за нами біда.
Він засміявся:
-Не будем коритись! –
З легкістю скочив на міст. –
Ніколи нам. Треба сіяти жито.
Ось отаке! В повен зріст!
Дні то зітхали, а то мерехтіли,
Злет – і усе шкереберть…
І на мосту вони знову зустрілись,
А біля нього – вже смерть.
Серце німіло та відмовлялось
Вірить жахливим словам.
-Ні, не віддам ! – враз Вона прокричала.
-Смерті тебе не віддам!
Смерть збайдужіло зітхнула з утоми:
(Бачила все на віку!)
-Видно, прийдеться посидіти вдома,
Де взяв уперту таку?!
Зорям – царівна, для світу – жебрачка,
Світло і тінь на межі,
Та ще й у відповідь – насміх в подачку,
Лиця ворожі й чужі.
-Змішані з болем й любов′ю ці ліки,
Випий, коханий, бери,
В горі і радості бути повіки
Разом судилолось згори.
Осінь колюча. Вітри прямо в очі.
Справжнє кохання – то гріх?
-Мислиш, кохана, ти серцем жіночим,
Я ж маю думать за всіх.
Бачиш, за річкою натовп сховався?
(Мутна вода від біди!)
Той, хто мені вчора чемно вклонявся,
Подумки каже:
-Вже йди!
Голос до неба невпинний полинув,
Відлік зворотній пішов.
Натовпе, ні, не розп′яв ти Людину,
А розіп′яв ти Любов.
Ноги подерті. Заплаканий ворон.
Сотні запалених свіч.
А навкруги стало поле все чорним,
Пахла молитвою ніч.
Натовп змінив своє строге обличчя,
Осуд жалем жовтим стер:
-Чули? Він взимку весну свою кличе…
Чули? Він все ж таки вмер…
Рвалося серце і протестувало:
-Ні!!! Не даремно все, ні…
Час зупинився. Дерева упали.
Стали в′язницею дні.
Ранок зчорнів. Закривавились сльози.
День – із туману й роси.
… Двері відкрились. Він став на порозі.
-Люба, вечерять дасиш?
Рада безмежно. Хоча ніж у серці,
Віра однак не зника.
-Як через міст ти зумів перенестись?
Як відпустила ріка?
-Я на Землі тебе тут зачекаю.
Разом в світ щастя нести.
Кожен, кохана, за вірою має:
Ріки, серця і мости.
Хай же тепер всі навколо повірять,
В те, що любов в світі є.
Очі примружив. Усміхнений,щирий,
Знову продовжив своє:
-Туфлі старі в тебе. Треба обнову.
Де шик минулий і стиль?
Щось ти хворієш, змарніло вже слово,
Що маєш в Всесвіт нести?
Славен, у кого є любляче серце,
Голос із квітів й трави,
Це я для інших давно уже мертвий,
Але для тебе живий!