Пол ДЕЗМОНД. Троянди червоні
Троянди червоні налилися кров’ю,
Обвившись навколо і стиснувши міцно
Стеблом шматок плоті, ще теплий – живий.
Те тіло кричало від страху і болю,
Стеблом все сильніше стискала його,
Немов би хотіла напитися крові,
Коріння своє промочити вином.
А тіло молилось, стогнало від болю
І каялось Господу, грішним було.
Та квітка сильніше стискала його,
Напевне молитви почуті не були…
А може пробачення просто не чули…
А може і Господа в світі нема…
Проте, не важливо – нема чи почуті…
Бо квітка на шмаття ту плоть розрива.
Чому на троянді шипи проростають?
Вона ж так прекрасна, така чарівна.
Чому гарна квітка убити готова?
Людина, можливо, гріхом довела…