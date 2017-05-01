Проект «LitSpace» від арт-групи «Творчий Кременчук» реалізується в рамках конкурсу соціальних проектів «AC pitching Kremenchuk» за сприяння управління у справах сім’ї, дітей та молоді Кременчуцької міської ради та ГО «Культурний діалог» при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.

Проект має на меті створення можливостей для інтелектуального і духовного розвитку громади міста через просування сучасної літератури та ідей активного читання шляхом створення і розвитку міжрегіональних заходів за участі молодих літераторів України.

«LitSpace» – будь у вирі літературних подій!

Ми пропонуємо вам насичену програму на найближчі чотири місяці:

– школа літературної майстерності;

– нові знайомства;

– виступи відомих письменників;

– можливість бути надрукованим;

– літературники та слеми!

Приєднуйся! Заповни цю форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzYJeoZI8veuaKAwI_RvFBaX0KltpGOzj0yBMuzYSnJhJ9ZA/viewform

і слідкуй за новинами!

Проект буде реалізовано з Червня по Вересень (інформація буде додаватися щомісяця).

tvorkrem@gmail.com

Календар літературного червня:

11 червня –

Що: Відкриття проекту. Знайомство. Школа літературної майстерності.

Де: Відділ абонементу ЦМБ ім. М. Горького, Соборна, 11 (абонемент).

Коли: 16.00

18 червня –

Що: Зустріч із письменницею Леся Мудрак (Lesia Mudrak).

Де: Відділ абонементу ЦМБ ім. М. Горького, Соборна, 11.

Коли: 16.00

25 червня –

Що: Теорія и практика. Збір та обробка текстів для молодіжного альманаху від Творчого Кременчука. Лектори – Павел Жидков, Олеся Котляр (Олеся Міфтахова).

Де: Відділ абонементу ЦМБ ім. М. Горького, Соборна, 11.

Коли: 16.00

ВХІД НА ВСІ ЗАХОДИ ВІЛЬНИЙ.

УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ БЕЗКОШТОВНА.

Подяка за неймовірну афішу Тарасові Коеку!