«LitSpace» – будь у вирі літературних подій! Календар літературного червня у місті Кременчуці
Проект «LitSpace» від арт-групи «Творчий Кременчук» реалізується в рамках конкурсу соціальних проектів «AC pitching Kremenchuk» за сприяння управління у справах сім’ї, дітей та молоді Кременчуцької міської ради та ГО «Культурний діалог» при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.
Проект має на меті створення можливостей для інтелектуального і духовного розвитку громади міста через просування сучасної літератури та ідей активного читання шляхом створення і розвитку міжрегіональних заходів за участі молодих літераторів України.
«LitSpace» – будь у вирі літературних подій!
Ми пропонуємо вам насичену програму на найближчі чотири місяці:
– школа літературної майстерності;
– нові знайомства;
– виступи відомих письменників;
– можливість бути надрукованим;
– літературники та слеми!
Приєднуйся! Заповни цю форму:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzYJeoZI8veuaKAwI_RvFBaX0KltpGOzj0yBMuzYSnJhJ9ZA/viewform
і слідкуй за новинами!
Проект буде реалізовано з Червня по Вересень (інформація буде додаватися щомісяця).
tvorkrem@gmail.com
Календар літературного червня:
11 червня –
Що: Відкриття проекту. Знайомство. Школа літературної майстерності.
Де: Відділ абонементу ЦМБ ім. М. Горького, Соборна, 11 (абонемент).
Коли: 16.00
18 червня –
Що: Зустріч із письменницею Леся Мудрак (Lesia Mudrak).
Де: Відділ абонементу ЦМБ ім. М. Горького, Соборна, 11.
Коли: 16.00
25 червня –
Що: Теорія и практика. Збір та обробка текстів для молодіжного альманаху від Творчого Кременчука. Лектори – Павел Жидков, Олеся Котляр (Олеся Міфтахова).
Де: Відділ абонементу ЦМБ ім. М. Горького, Соборна, 11.
Коли: 16.00
ВХІД НА ВСІ ЗАХОДИ ВІЛЬНИЙ.
УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ БЕЗКОШТОВНА.
Подяка за неймовірну афішу Тарасові Коеку!