Сергій СІВАЧЕНКО. Дочекаємось нарешті…
Дочекаємось нарешті –
Аж при самому арешті –
Коли ніч тугим напилком
Відшліфує скло повік.
Заніміє парк бездумно,
І алеям стане сумно,
Але й тіням стане мілко
Озиратись в один бік.
А опівночі зненацька
Нерозсудливість юнацька
Порозтрощує куранти:
Час захоче врятувать.
Але стриманість незряча
Це сміливцям не пробачить –
Й утопічні дуелянти
Навідмах почнуть стрілять.
Розіллються ріки крові,
Зникнуть тіні пурпурові.
Хтось убік зійти попросить,
Але я не пропущу,
Бо немає нам спасіння.
Лиш розгубленість осіння
Заплітає хмарочоси
В вузол п’яльцями дощу.
Як приречені на згубу,
Заволаєм пісню грубу
Про земну несправедливість,
Про вагітних хробаків.
Хтось підхопить ці ридання,
Зрозумівши, що востаннє
У нього знайшлась можливість
Розтопить полон віків.