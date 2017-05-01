Антонія НОВАК. Час іде повз нас туманом
Час іде повз нас туманом.
Ми, як гондольєри на каналі.
Світанкова сірість розтає.
Ми в плащах і головних уборах
Тихо та смиренно за водою
Переміщуємось шаховим рядком.
Від стіни і до стіни каналу ̶
Недалеко, а вода тривожна, ̶
Багатьом із нас не по собі.
Але всі стоять на варті
Власних переміщень на гондолі,
Гордо піднімаючи носи.
Від світанку й до заходу сонця.
А вночі, під місяців сіянням,
Розминаємось у часі – безліч нас.
Час іде. Ми безпорадні в вирі.
Лише почуття рятують більшість
Всесвітом приречених істот.