Час іде повз нас туманом.

Ми, як гондольєри на каналі.

Світанкова сірість розтає.

Ми в плащах і головних уборах

Тихо та смиренно за водою

Переміщуємось шаховим рядком.

Від стіни і до стіни каналу ̶

Недалеко, а вода тривожна, ̶

Багатьом із нас не по собі.

Але всі стоять на варті

Власних переміщень на гондолі,

Гордо піднімаючи носи.

Від світанку й до заходу сонця.

А вночі, під місяців сіянням,

Розминаємось у часі – безліч нас.

Час іде. Ми безпорадні в вирі.

Лише почуття рятують більшість

Всесвітом приречених істот.