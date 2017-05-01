ДАР’ЯРТ. Та що ви там нібито знаєте…
Та що ви там нібито знаєте
Про те, що вночі світ шепоче
Дорослі, серйозні та зайняті
Біжите все кудись – світ за очі
Біжите все – і не помічаєте
Як увечорі тіні щоразу
Божеволіють
Рвуться, змагаються
Намагаються крик підійняти
Плачуть!
Ви – ні, а я – чую!
Голосніше, ніж мале дитя.
Я зриваюсь і землю цілую
Відчуваю їх серцебиття
Від землі брудними вустами
І із вуст же пливе молитва
Чи то Кафці, чи Богу, чи мамі
Й до святості, й до відьомства.
Пробудившись від сну – позіхаєте
Ну я я не спала знов півночі.
Та що ви там нібито знаєте
Як ночами світ криком шепоче.