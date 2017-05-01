Та що ви там нібито знаєте

Про те, що вночі світ шепоче

Дорослі, серйозні та зайняті

Біжите все кудись – світ за очі

Біжите все – і не помічаєте

Як увечорі тіні щоразу

Божеволіють

Рвуться, змагаються

Намагаються крик підійняти

Плачуть!

Ви – ні, а я – чую!

Голосніше, ніж мале дитя.

Я зриваюсь і землю цілую

Відчуваю їх серцебиття

Від землі брудними вустами

І із вуст же пливе молитва

Чи то Кафці, чи Богу, чи мамі

Й до святості, й до відьомства.

Пробудившись від сну – позіхаєте

Ну я я не спала знов півночі.

Та що ви там нібито знаєте

Як ночами світ криком шепоче.