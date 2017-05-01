Дарина СИЛЕНКО. Крізь важкі окуляри століть…
Крізь важкі окуляри століть
Дивляться стомлені очі людини,
Яка не сліпа, не німа й не глуха,
Та від чого вона в окулярах?
І чому її руки стискають тростину,
Що веде її в лапи спокійної смерті?
Її тіло гниє не в землі – на землі,
А тюрма – та найгірша, що не стримує ґратами –
Маринує в обманній свободі,
Тисне силою злісного вибору,
Що ніколи не буде зроблений
У палітрі зав’ялих рапсодій,
У палітрі нещасного неба,
У палітрі сталевої втоми
Заростають тіла від ілюзій
Тихим дзвоном іржавих опалів.
То навіщо тюрма окулярів,
Заміновані тугою вежі?
Закодовані кригою двері?
Застудитись би, тільки не хочеться
Дратувати змарновану долю,
А чи вибір колись існуватиме
В заплямованих ерах історій?