Джон ГНАТІВ. Сни
I.
Я бачив сни,
де колір смерті був
кольором уст моєї любові,
а меланхолія –
тремкою квіткою
на рівнім плесі її долонь.
В одному сні
маленька хатка мого мовчання
зітхала побіля цвинтаря
її волосся, і я ходив
найтоншою з його стежин.
Заплющені очі мої бачили
речі повні наготи,
розплющені вуха чули
найгомінкішу з тиш.
III.
Тоді я бачив сон,
де колір смерті був
кольором голосу моєї любові,
і колір той був вологої зорі.
І повінню він здіймався
наді мною, і лезом блискавиці
полював в пітьмі, а я
всякчас не пійманим лишався,
акробатично балансуючи
на лінії дощу.
IV.
А потім я мав інший сон,
де колір смерті був
прозорим, і я носив його
щодень, мов одяг,
бо ні любові, ні маленької
хатки у мене не було,
лиш темна квітка на долоні.
V.
Тоді я прокинувся,
і чорний ворон
на одній з могил
сказав мені, що мертві
снів не бачать.