I.

Я бачив сни,

де колір смерті був

кольором уст моєї любові,

а меланхолія –

тремкою квіткою

на рівнім плесі її долонь.

В одному сні

маленька хатка мого мовчання

зітхала побіля цвинтаря

її волосся, і я ходив

найтоншою з його стежин.

Заплющені очі мої бачили

речі повні наготи,

розплющені вуха чули

найгомінкішу з тиш.

III.

Тоді я бачив сон,

де колір смерті був

кольором голосу моєї любові,

і колір той був вологої зорі.

І повінню він здіймався

наді мною, і лезом блискавиці

полював в пітьмі, а я

всякчас не пійманим лишався,

акробатично балансуючи

на лінії дощу.

IV.

А потім я мав інший сон,

де колір смерті був

прозорим, і я носив його

щодень, мов одяг,

бо ні любові, ні маленької

хатки у мене не було,

лиш темна квітка на долоні.

V.

Тоді я прокинувся,

і чорний ворон

на одній з могил

сказав мені, що мертві

снів не бачать.