Ірина БАГРІЙ. Дивно…
Дивно…
Перед очима тіні
притаманні ангіні,
і ще якісь дивні симптоми,..
послідовці втоми.
А ще дурман.
Перед очима туман.
Густий туман…
Ураган…
Революція у животі.
Запах крові…
запах смерті…
Туман.
У голові дурман.
Проймає холод до кісток…
Б’є ток
відчутний всюди.
Люди!.. – готовий вирватися крик,
але відчутний тільки шепіт,
і то не шепіт, порух губ.
Це труп.
Переді мною труп.
Я бачу труп.
Це не кіно.
І я дивлюсь на це не крізь вікно.
Воно переді мною…тіло.
Тіло! Мертве тіло.
Мертве тіло серед сухих, мертвих гілок…
Жах.
Тіло пронизує холодний страх.
Безмежний страх.
Жах.
Жах. А що робити?
Потрібно жити.
Я мушу далі жити.
Забути, жити і не спати…
Я маю знати, як вберегти себе від божевілля…
Свавілля вбивць мене лякає.
Ніхто не знає.
Труп зникає.