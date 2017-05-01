Марія ЖОЛКЕВСЬКА. Глибока ніч
Глибока ніч. Не видно зір.
Гуляє вітер в полі.
Занурившись в цей жах із головою,
В душі бринить кінець.
Не бачу вічного світила,
Бо все – це твої руки сотворили.
А поки мавки виповзли з болота,
Допоки темрява панує в світі цім,
Я буду знати, що в тобі лише недоля,
А вранці покохаю, як завжди.
Моє буття давно не має сенсу,
А ти мій головний тягар людський,
Повір, для тебе, я смішна забава,
А ти для мене як останній маків цвіт.
Звичайно, ми давно в брехні з тобою,
А в правді злість і ненависть думок,
Мене забрали в ниті твої чари,
А ти чаклуєш з подругою вдвох.
Прошу! Пусти! Віддай мені рятунок,
Розбий це марево з мого життя!
Мені вже страшно бачити минуле,
Де я щасливий в радості буття.
Ти засмієшся, подаруєш келих,
Я вип’ю і піду в той самий день.
От тільки верби падають від вітра,
А я стою у полі як мішень.